СМИ узнали, как украинцев будут выпускать в Польшу через КПП "Шегини"

КПП "Шегини" на польско-украинской границе / Facebook

На контрольно-пропускном пункте "Шегини" (польско-украинская граница), который вчера открыли после коронавирусного карантина, всех проходящих украинцев будут проверять на Covid-19.

Такое сообщение опубликовал портал Страна со ссылкой на собственные источники. По их данным, у пограничников есть опасения в связи с открытием пешего перехода на Львовщине. Поскольку КПП "Шегини" не стали расширять, то наплыв людей легко погрузит данный участок украинско-польской границы в хаос.

Соответственно, все меры в условиях карантина, которых пограничники неукоснительно придерживались с начала эпидемии коронавируса Covid-19, могут cтать бессмысленными. На данный момент, на границе всем въезжающим украинцам делают экспресс-тесты на коронавирус. Но при этом как такую процедуру будут проводить на КПП "Шегини" при большом наплыве людей – пока не ясно.

"Пешеходный переход в "Шегинях" будет работать с учетом требований карантина, то есть будут проверки на коронавирус", - заявил львовский вице-губернатор Тарас Грень.

Напомним, ранее, 15 апреля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил прекращении работы десяти пограничных пунктов пропуска - на границе с Молдовой, Польшей и Румынией (по причине пандемии коронавируса).