УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Ослабление карантина в Киеве: в КГГА уточнили, что заработает с 1 июня

23 мая 2020, 12:40

В Киеве с начала лета можно будет ходить на кладбища.

В КГГА сообщили, что в Киеве с 1 июня смогут работать гостиницы – Карантин в Киеве сегодня
В Киеве с 1 июня смогут работать гостиницы, сообщили в КГГА / УНИАН

В Киеве с 1 июня карантин, введенный из-за коронавируса, снова ослабят – будет разрешена работа гостиниц, однако рестораны при них должны оставаться закрытыми.

С первого дня лета можно будет посещать кладбища, рассказал на брифинге замглавы Киевской городской госадминистрации Петр Пантелеев.

По его словам, власти столицы отдельно решат, когда возобновят работу торгово-развлекательные центры.

"…Решение о работе ТРЦ будет принято отдельно. Это будет зависеть от тенденции заболеваемости", – заявил чиновник.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице с 1 июня возобновят работу детсады и школы (выпускники 11-х классов будут сдавать ВНО), учреждения профессионально-технического и высшего образования, спортивные школы, спорткомплексы, спортзалы и фитнес-центры (бассейны работать не будут), откроются пляжи у водоемов и зоны отдыха.

Напомним, 23 мая Кличко поделился, что в Киеве с 12:00 транспорт снова начнет работать в обычном режиме, начнут работать торговые заведения, площадь которых менее чем тысяча квадратных метров. Глава города добавил, что метро Киева возобновит работу 25 мая.

Справка. В Украине с 12 марта из-за коронавируса ввели общенациональный карантин. Позже карантин продляли и ослабляли. С 22 мая ограничительные меры в нашей стране стали адаптивными.

Сейчас вы просматриваете новость «Ослабление карантина в Киеве: в КГГА уточнили, что заработает с 1 июня». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

13:12
Под Киевом подросток расстрелял из автомата ветерана АТО
12:40
Ослабление карантина в Киеве: в КГГА уточнили, что заработает с 1 июня Видео
12:25
Действует лишь полгода: ученые сделали важное открытие об иммунитете к COVID-19
12:08
В Киеве начнут работать все ярмарки и рынки: озвучена дата Видео
12:07
Путин забился в агонии перед крахом своей системы мнение
11:48
Выборы мэра Киева: в "Слуге народа" назвали возможного фаворита предвыборной гонки Видео
11:19
Гороскоп на неделю: кому нельзя гнаться за двумя зайцами
10:43
Сегодня в Киеве транспорт начнет работать в обычном режиме: названо время Видео
10:39
Почему Болгария взбунтовалась против Украины мнение
10:30
"Кадыров и коронавирус": спикер парламента Чечни расставил все точки над "і"
10:23
В Кабмине назвали главное условие реинтеграции Донбасса Видео
09:55
Киеву спрогнозировали ощутимое потепление: названа дата Видео
09:49
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 23 мая
09:24
Каким будет июнь 2020: синоптик рассказала, чего ждать от погоды
09:06
Гороскоп на 23 мая для всех знаков Зодиака: кому нельзя начинать новые дела Видео
08:55
Коронавирус в Украине 23 мая: много новых заболевших Видео
08:45
Порошенко и Ко взяли курс на новый политический суицид мнение
08:30
Выше шанс умереть: Ученые развенчали популярный метод лечения COVID-19
07:56
День – в майке, день – в фуфайке: cиноптик дал прогноз на лето 2020
07:05
"Где сексуальность?": Maruv топлес обмазалась блестками для откровенного фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять