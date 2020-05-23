Ослабление карантина в Киеве: в КГГА уточнили, что заработает с 1 июня

В Киеве с 1 июня смогут работать гостиницы, сообщили в КГГА / УНИАН

В Киеве с 1 июня карантин, введенный из-за коронавируса, снова ослабят – будет разрешена работа гостиниц, однако рестораны при них должны оставаться закрытыми.

С первого дня лета можно будет посещать кладбища, рассказал на брифинге замглавы Киевской городской госадминистрации Петр Пантелеев.

По его словам, власти столицы отдельно решат, когда возобновят работу торгово-развлекательные центры.

"…Решение о работе ТРЦ будет принято отдельно. Это будет зависеть от тенденции заболеваемости", – заявил чиновник.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице с 1 июня возобновят работу детсады и школы (выпускники 11-х классов будут сдавать ВНО), учреждения профессионально-технического и высшего образования, спортивные школы, спорткомплексы, спортзалы и фитнес-центры (бассейны работать не будут), откроются пляжи у водоемов и зоны отдыха.

Напомним, 23 мая Кличко поделился, что в Киеве с 12:00 транспорт снова начнет работать в обычном режиме, начнут работать торговые заведения, площадь которых менее чем тысяча квадратных метров. Глава города добавил, что метро Киева возобновит работу 25 мая.

Справка. В Украине с 12 марта из-за коронавируса ввели общенациональный карантин. Позже карантин продляли и ослабляли. С 22 мая ограничительные меры в нашей стране стали адаптивными.