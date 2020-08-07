Жесткий карантин: Киеву грозят новые ограничения - СМИ

Киев может вернуться к жестким карантинным ограничениям / УНИАН

Киев может вернуться к жестким карантинным ограничениям из-за увеличения количества больных COVID-19.

Об этом идет речь в сообщении канала Корона Киев.

"Киев может вернуться к жестким карантинным ограничениям. В последние дни в городе фиксируют увеличение больных коронавирусом. Только за минувшие сутки вирус обнаружили еще у 186 человек", - говорится в сообщении.

Как известно, с 1 августа Украина разделена на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны.

Такая маркировка происходит по нескольким критериям: загруженность коек в больницах, среднее количество тестирований, коэффициент выявления случаев инфицирования, а также показатель динамики роста случаев инфицирования.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что правительство рассмотрит и учтет предложение открытия междугородного сообщения, если власть на местах проконтролирует соблюдение определенных карантинных ограничений, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.