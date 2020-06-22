Украине не стоит возвращаться к жесткому карантину – врач

Врач объяснила, почему не стоит ужесточать карантин / УНИАН

Адаптивный карантин в Украине продлили до 31 июля из-за роста количества заболеваний китайским коронавирусом. Но возвращаться к жесткому карантину не стоит, заявила врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Екатерина Амосова.

Об этом Екатерина Амосова рассказала в интервью Главреду.

"Как врач и как человек, который следит за тенденциями на Западе, мне кажется, что возвращаться к жесткому карантину не стоит. Потому что украинцы уже не будут его выполнять, и он все равно не будет работать. Плюс эффективность столь жесткого локдауна не всеми странами доказана", - объяснила врач.

В качестве примера Амосова привела Японию.

"Япония не делала локдауна, а только закрыла школы, причем сделала это достаточно рано и не проводила множества тестов, как это делали на Западе. Но она пошла путем коммуникации с населением о необходимости самоограничений – избегать толпы, сборов людей в закрытых помещениях с плохой вентиляцией и тесного контакта, например, в баре… Единый путь, который апробировала Япония – это самоограничение людей, защита путем дистанцирования и ношение масок всем вне дома, потому что маски защищают одного человека от другого. Например, если я ношу маску, а вы нет, то я защищаю вас, но в то же время подвергаюсь риску заражения от вас, так как вы без маски. И это работает", - отметила она.

Амосова также обратила внимание на правило Парето, которое гласит о том, что 80% инфицированных получают свой вирус от 20% зараженных людей, и большая часть распространения происходит с помощью кластеров (один человек заражает 5 и больше, а другой может никого не заразить).

"Путь передачи – это не только вирус в каплях, как при чихании и кашле, но и аэрозольный, когда его концентрация в воздухе увеличивается при пении, крике, глубоком дыхании в спортзале. Кроме того, не менее 40% людей, имеющих геном вируса, являются бессимптомными или предсимптомными и заражают в это время других", - уточнила профессор.

Амосова подчеркнула, что статистика Японии по смертям и по количеству заболевших в разы лучше, чем в США, где были локдауны.

"Безусловно, у японцев были предпосылки к получению таких результатов борьбы с COVID-19 в силу их культурных традиций – они не обнимаются, не целуются при встрече, а кивают головой. Да и краны для мытья рук у них были распространены еще до пандемии во всех общественных местах, как и практика ношения масок. Другими словами, было бы достаточно того, чтобы украинцы продемонстрировали такую модель поведения как японцы", - сказала медик.

По мнению Амосовой, в Украине сейчас не нужно еще больше отпускать карантин - например, пока не открывать кинотеатры, но увеличить количество подвижного состава на общественном транспорте.

"Не думаю, что власть снова может закрыть городской транспорт, поскольку это политически проигрышная ситуация. Тем не менее, все страны носят маски и показывать собственным примером такой стиль поведения – это важно", - подытожила врач.

Читайте такжеС 22 июня жесткий карантин в Украине будут вводить по-новомуНапомним, ранее сообщалось, десять регионов Украины все еще не готовы для перехода на второй этап смягчения карантина. Основной причиной этого является несоответствие показателя инцидентности критериям, установленным Кабмином. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

По информации, согласно требованиям правительства, инцидентность, то есть количество заболевших за 7 дней на 100 тысяч населения региона, не должна превышать 12.