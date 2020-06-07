Новое ослабление карантина в Украине с 10 июня: что еще разрешат

Украинцев ждет новое ослабление карантинных мероприятий / УНИАН

В среду, 10 июня, в Украине стартует очередной этап ослабления противовирусных мероприятий. Украинцам уже разрешили посещать кафе, рестораны, участвовать в религиозных мероприятиях и посещать публичные места. Теперь же власти планируют разрешить массовые мероприятия и открыть санатории.

Об этом заявил главный санврач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, уже с 10 июня откроются культурные учреждения и запустятся массовые мероприятия, которые будут работать в условиях профилактических ограничений.

"Будет постепенно внедряться открытие массовых мероприятий. Первые культурные учреждения будут разрешать с 10 июня, сейчас мы смотрим, что именно подпадет под это открытие, но снова-таки, с определенными эпидемическими ограничениями. В частности, при открытии будет ограничение не более одного человека на 5 кв. метров", - рассказал замминистра здравоохранения.

Что еще разрешат в Украине

Проведение массовых мероприятий при соблюдении правил социальной дистанции

Начнут работу санатории

Также Ляшко добавил, что заработают и санатории, которые смогут принимать отдыхающих.

Что касается открытия детских лагерей, пока в Украине не готовы пойти на этот шаг – как уверяет санврач, лето является оптимальной порой года для вспышки кишечной инфекции, поэтому не исключена возможность проявления двух инфекций одновременно.

Напомним, согласно данным на утро 7 июня, на территории Украины зафиксировано 26 999 прецедентов заражения COVID-19. За последние сутки заболели еще 485 человек.