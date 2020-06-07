Новое ослабление карантина в Украине с 10 июня: что еще разрешат

Украинцы смогут посещать массовые мероприятия и отдыхать в санаториях.
В среду, 10 июня, в Украине стартует очередной этап ослабления противовирусных мероприятий. Украинцам уже разрешили посещать кафе, рестораны, участвовать в религиозных мероприятиях и посещать публичные места. Теперь же власти планируют разрешить массовые мероприятия и открыть санатории.
Об этом заявил главный санврач Украины Виктор Ляшко.
По его словам, уже с 10 июня откроются культурные учреждения и запустятся массовые мероприятия, которые будут работать в условиях профилактических ограничений.
"Будет постепенно внедряться открытие массовых мероприятий. Первые культурные учреждения будут разрешать с 10 июня, сейчас мы смотрим, что именно подпадет под это открытие, но снова-таки, с определенными эпидемическими ограничениями. В частности, при открытии будет ограничение не более одного человека на 5 кв. метров", - рассказал замминистра здравоохранения.
Что еще разрешат в Украине
- Проведение массовых мероприятий при соблюдении правил социальной дистанции
- Начнут работу санатории
Также Ляшко добавил, что заработают и санатории, которые смогут принимать отдыхающих.
Что касается открытия детских лагерей, пока в Украине не готовы пойти на этот шаг – как уверяет санврач, лето является оптимальной порой года для вспышки кишечной инфекции, поэтому не исключена возможность проявления двух инфекций одновременно.
Напомним, согласно данным на утро 7 июня, на территории Украины зафиксировано 26 999 прецедентов заражения COVID-19. За последние сутки заболели еще 485 человек.