В Раде ошарашили истинной причиной переноса открытия кинотеатров

Кинотеатры смогут заработать не раньше 2 июля / Teplov

Карантин в Украине продлили до 22 июня, но с существенными послаблениями. Сегодня в Раде отметили, что в нашей стране кинотеатры смогут заработать не раньше 2 июля. Также в парламенте назвали причину, почему кинотеатры не открылись с 10 июня.

Об этом в своем Telegram сообщил глава подкомитета в сфере кинематографа и рекламы комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Павел Сушко.

По его словам, нардепы провели совместную встречу с министром здравоохранения Максимом Степановым, главой Минкульта Александром Ткаченко и представителями кинотеатров.

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"Из-за нехватки новых лент кинотеатры не были готовы открыться 10 июня. Эту дату для них определил Кабмин в очередном этапе ослабление карантина. Впрочем, воспользоваться этой возможностью кинотеатры не смогли. До июля им просто не с чем встречать зрителя", - отметил парламентарий.

Стороны представили свои предложения по постепенному запуску работы кинотеатров и предварительно определили, что "кинотеатры будут встречать зрителей со 2 июля".

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