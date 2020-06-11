В Украине могут ужесточить карантин: Шмыгаль назвал главное условие

Шмыгаль анонсировал ужесточение карантина при определенных условиях / УНИАН

Противоэпидемиологические меры могут продлить на территории Украины в том случае, если заболеваемость коронавирусной инфекцией превысит показатели нормы в более чем 10 регионах страны.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в ходе своей пресс-конференции по случаю 100 дней работы нового правительства.

"Если в критическом количестве областей (10 и более) будет критический рост, это будет поводом для возврата к усиленному карантину", - сказал Шмыгаль.

Напомним, по состоянию на 11 июня в Украине зафиксировано 29 070 прецедентов заражения коронавирусной инфекцией. За последние 24 часа COVID-19 заболели еще 689 украинцев. Таким образом, в стране стремительно растет количество заразившихся китайским коронавирусом.

Согласно данным Минздрава, 11 июня 8 областей Украины и Киев не соответствуют критериям перехода на следующий этап смягчения противокоронавирусных мероприятий. Количество заболевших на 100 тысяч населения превышает норму в Черновицкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Киевской, Львовской, Ровенской и Тернопольской областях.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице в связи с эпидемиологической ситуацией уже готовятся к отмене смягчения противоэпидемиологических мероприятий.