УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Катастрофа для армии РФ": Кремлю нужно полмиллиона солдат, чтобы удержать линию фронта - Андрусив

19 сентября 2022, 10:37

Россияне уже задействовали в войне около 180 тысяч военнослужащих. Потеря 50 тысяч человек существенно уменьшает возможности РФ.

Разбитая техника ВС РФ
По данным Генштаба ВСУ, потери РФ в Украине составляют почти 55 тысяч человек / Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

По официальным данным украинского Генштаба, потери России в Украине составляют более 50 тысяч солдат. Для ВС РФ это катастрофа. Уже сейчас ключевой проблемой российской армии является нехватка солдат, потому что фронт сегодня составляет около 1300 км, и, чтобы удерживать такую линию фронта и наступать, нужно, как минимум, полмиллиона солдат.

Об этом заявил в интервью Главреду бывший советник министра внутренних дел и Офиса президента, кандидат политических наук и аналитик Виктор Андрусив.

По его словам, россияне же задействовали в войне против Украины всего около 180 тысяч военнослужащих.

"Поэтому потеря 50 тысяч существенно уменьшает возможность России удерживать линию фронта. В результате они начинают сыпаться, что мы уже видим. То есть России уже сейчас не хватает людей для удержания линии фронта. Поэтому в определенной степени наше успешное контрнаступление является результатом того, что у противника чрезвычайно большое количество погибших", - сказал он.

Андрусив считает, что решение президента РФ Владимира Путина об увеличении армии на 137 тысяч человек со следующего года не поможет стране-агрессору.

"Путин должен принять политическое решение о том, что Россия ведет войну против Украины. Он должен назвать нынешние события не "спецоперацией", а войной. Только после этого в России можно будет проводить мобилизацию. И тогда будет решаться, сколько именно людей мобилизовать. Путин хоть сейчас может сказать, что в РФ мобилизуют миллион человек, но это смешно, потому что этот миллион надо одеть, посадить на технику, прокормить и обучить", - отметил Андрусив.

Контрнаступление ВСУ в Харьковской и Херсонской областях

Президент Украины Владимир Зеленский 16 сентября заявил, что Вооруженные силы Украины провели беспрецедентную военную операцию и освободили практически всю Харьковскую область от оккупационной армии России.

Руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов ранее заявил, что силы обороны Украины вышли на государственную границу с Россией. Операция продолжается. Оккупанты убегают либо вглубь фронта, либо на российскую территорию.

Министр обороны Алексей Резников считает, что контрнаступление ВСУ в Харьковской области идет лучше, чем ожидалось. По его словам, украинцы доказывают свою способность бить войска РФ на поле боя. Но праздновать победу еще рано, враг может пойти в контратаку.

Также продолжается контрнаступление ВСУ на Херсонщине. Как считают аналитики американского Института изучения войны, Силы обороны Украны, вероятно, вернут себе большую часть, если не всю, западную часть Херсонской области в ближайшие недели.

Другие новости:

новости России война в Украине ВСУ новости Украины война России и Украины Виктор Андрусив
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

10:37

"Катастрофа для армии РФ": Кремлю нужно полмиллиона солдат, чтобы удержать линию фронта - Андрусив

10:34

"Война не будет быстрой": в США дали тревожный прогноз и не исключили затяжной конфликтВидео

10:14

Не долетел: украинские воины сбили ракетой вражеский самолет Су-25Видео

09:59

Разборки в Кремле: в ОП рассказали о грызне у Шойгу из-за провалов в УкраинеВидео

09:44

Армия РФ готовится к отступлению под Херсоном - ISW

Реклама
09:38

РФ потеряла в Украине десятки самолетов и превосходство в воздухе - британская разведкаВидео

09:12

Войска РФ обстреляли Южно-Украинскую АЭС: ракета взорвалась возле ядерных реакторовФотоВидео

09:01

Гороскоп на сегодня, 19 сентября 2022: Близнецам – обиды, Стрельцам – опасные соблазны, Рыбам – ссорыВидео

08:58

Путин хочет создать новую линию фронта, а в РФ наступил "bardak time" и паралич армии – военный аналитикВидео

08:55

"Трудно считать это победой": Байден объяснил, выигрывает ли Украина войнуВидео

08:43

Что делать, если россияне таки завезли ядерное оружие в Крыммнение

08:30

Как очистить электрочайник: простые способы от накипи, доступные каждомуВидео

08:11

Новый армейский корпус РФ продержался на войне несколько дней и с позором сбежал из-под Харькова – ForbesВидео

08:03

Война в Украине перешла в новую фазу, реакция РФ непредсказуема - генерал СШАВидео

07:28

ВСУ захватили элитный трофей - лучший танк армии РФ Т-90М Прорыв с комплексом Накидка

07:01

ВСУ ликвидировали два российских склада и ударили по переправе на Юге

06:31

Ночью оккупанты ударили ракетами по Запорожью: известно о 8 "прилетах"Видео

06:12

Что сделает Украина с предателями и коллаборантами на Харьковщинемнение

06:00

Войска РФ посыпались, они в ловушке, но Россия готова положить и миллион своих солдат – АндрусивВидео

05:20

Когда в Украине потеплеет: синоптики дали прогноз и назвали самый холодный деньВидео

Реклама
03:50

Как выбрать вкусную тыкву: 3 момента, на которые нужно обратить внимание

03:30

Врежет до 0° и завалит снегом: украинцев предупредили о похолодании, названы срокиВидео

03:20

Самый вкусный завтрак за 5 минут: быстрый рецепт удивительной закускиВидео

02:47

Проклятье индийских радж: Чарльз III унаследует корону с бриллиантом, который приносит несчастьяВидео

02:15

Украина получит ЗРК NASAMS: в ВСУ объяснили, как это повлияет на ПВО и "закроет ли небо"Видео

01:35

До Нового года ожидание: военный эксперт дал новый прогноз по боям на фронтеВидео

01:06

Капитан Джек "Больше не пей": Джонни Депп ужаснул поклонников обрюзгшим внешним видом

00:51

Приметы на 19 сентября: какие 5 вещей нельзя делать в Михайлово чудо, чтобы беды не впуститьВидео

18 сентября, воскресенье
23:53

В Пентагоне высказались о реакции РФ на провал оккупантов в УкраинеВидео

23:13

Поразительный успех: в Сватово ВСУ ликвидировали сразу 200 оккупантов одним "хлопком"Видео

22:55

В России скандал: Соловьев и другие в ярости набросились на Пугачеву из-за поддержки УкраиныВидео

22:52

"Еще раз бы поехала в Мариуполь": в Сети появилось видео допроса в плену "Пташки" с "Азовстали"Видео

22:31

Зеленский заинтриговал и объяснил "затишье" на фронтеВидео

22:06

"Кольцо девушке осталось неподаренным": под Николаевом погиб 20-летний боец ВСУ из многодетной семьиВидео

22:04

Украину ждет резкий скачек цен на продукты в ноябре: эксперт рассказал, что стоит купить сейчасВидео

21:27

Вся в черном и со слезами на глазах: Елена Зеленская не одна приехала на похорон Елизаветы IIВидео

21:08

Плачьте, фанатки: Солист Måneskin выложил фото, где он неистово чмокает свою возлюбленную

20:58

Байден заговорил про поставки оружия из Китая в РоссиюВидео

20:17

Андрей Пионтковский. В кругах Путина говорят о его уничтоженииВидеоблоги

20:11

Военный эксперт объяснил, зачем Путин пачками шлет зэков воевать в УкраинуВидео

Реклама
20:10

Вы еще террора не видели, соседи-русскиемнение

20:10

Приметы на 20 сентября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы большую удачу в дом привлечьВидео

19:54

Война будет идти до лета 2023 года: военный эксперт назвал причиныВидео

19:28

На Украину надвигается волна арктического холода: синоптики назвали регионы, которые будут плавать

19:02

Россия бросает боевиков из ОРДЛО и отказывается лечить раненых - разведкаВидео

18:50

Михайлово чудо: поздравления, душевные открытки и картинки к светлому празднику

18:31

Как сэкономить деньги при оплате света: топ-6 способов от экспертов-коммунальщиковВидео

18:01

Не только вывод войск: Боррель назвал условия для заключения мира между Украиной и РФВидео

17:55

Россия отправляет огромное количество ракет из Санкт-Петербурга в сторону Украины - YleВидео

17:41

В Кабмине рассказали, что будет со внедрением накопительных пенсийВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Троица 2023Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять