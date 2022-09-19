"Катастрофа для армии РФ": Кремлю нужно полмиллиона солдат, чтобы удержать линию фронта - Андрусив

По данным Генштаба ВСУ, потери РФ в Украине составляют почти 55 тысяч человек / Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

По официальным данным украинского Генштаба, потери России в Украине составляют более 50 тысяч солдат. Для ВС РФ это катастрофа. Уже сейчас ключевой проблемой российской армии является нехватка солдат, потому что фронт сегодня составляет около 1300 км, и, чтобы удерживать такую линию фронта и наступать, нужно, как минимум, полмиллиона солдат.

Об этом заявил в интервью Главреду бывший советник министра внутренних дел и Офиса президента, кандидат политических наук и аналитик Виктор Андрусив.

По его словам, россияне же задействовали в войне против Украины всего около 180 тысяч военнослужащих.

"Поэтому потеря 50 тысяч существенно уменьшает возможность России удерживать линию фронта. В результате они начинают сыпаться, что мы уже видим. То есть России уже сейчас не хватает людей для удержания линии фронта. Поэтому в определенной степени наше успешное контрнаступление является результатом того, что у противника чрезвычайно большое количество погибших", - сказал он.

Андрусив считает, что решение президента РФ Владимира Путина об увеличении армии на 137 тысяч человек со следующего года не поможет стране-агрессору.

"Путин должен принять политическое решение о том, что Россия ведет войну против Украины. Он должен назвать нынешние события не "спецоперацией", а войной. Только после этого в России можно будет проводить мобилизацию. И тогда будет решаться, сколько именно людей мобилизовать. Путин хоть сейчас может сказать, что в РФ мобилизуют миллион человек, но это смешно, потому что этот миллион надо одеть, посадить на технику, прокормить и обучить", - отметил Андрусив.

Контрнаступление ВСУ в Харьковской и Херсонской областях

Президент Украины Владимир Зеленский 16 сентября заявил, что Вооруженные силы Украины провели беспрецедентную военную операцию и освободили практически всю Харьковскую область от оккупационной армии России.

Руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов ранее заявил, что силы обороны Украины вышли на государственную границу с Россией. Операция продолжается. Оккупанты убегают либо вглубь фронта, либо на российскую территорию.

Министр обороны Алексей Резников считает, что контрнаступление ВСУ в Харьковской области идет лучше, чем ожидалось. По его словам, украинцы доказывают свою способность бить войска РФ на поле боя. Но праздновать победу еще рано, враг может пойти в контратаку.

Также продолжается контрнаступление ВСУ на Херсонщине. Как считают аналитики американского Института изучения войны, Силы обороны Украны, вероятно, вернут себе большую часть, если не всю, западную часть Херсонской области в ближайшие недели.

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