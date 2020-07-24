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Катастрофа МАУ в Иране: данные "черных ящиков" удалось расшифровать

Расшифровкой занимались специалисты французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации.

24 июля 2020, 11:27
МАУ, Иран
Самолет МАУ потерпел крушение в Иране 8 января / Reuters

Во Франции расшифровали данные "черного ящика" самолета Международных авиалиний Украины, который был сбит в небе над Тегераном в январе 2020 года.

Об этом сообщило французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (ВЕА) в Twitter.

"Анализ данных CVR и FDR завершен после четырех дней согласованной технической работы", - говорится в сообщении.

Информацию о том, что все данные двух самописцев (годовой и параметрический) считаны и расшифрованы, подтвердил и заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

"Расшифровали данные удачно, несмотря на внешние повреждения "черных ящиков". Техническое расследование началось сразу после катастрофы, расшифровка - один из его этапов", - сказал Енин в комментарии Радио Свобода.

Сколько времени продлится все техническое расследование, пока что неизвестно.

Напомним, 18 июля бортовые самописцы со сбитого в январе возле Тегерана украинского "Боинга" были переданы для расшифровки специалистам из Франции.

Катастрофа МАУ

Напомним, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Президент Ирана Рухани признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь виновных к ответственности.

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