Каждый 5-й украинец обвиняет в ухудшении ситуации с COVID-19 невакцинированных - опрос

Результаты опроса впечатляют / УНИАН

21% опрошенных украинцев (каждый пятый) обвиняет в ухудшении эпидемиологической ситуации людей, отказавшихся вакцинироваться.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 10-13 ноября 2021.

Кроме того, 15% респондентов обвиняют Министерство здравоохранения. Президента и Кабинет министров считают виновными 7-8% опрошенных.

Результаты опроса / ratinggroup.ua

"46% опрошенных отметили, что уже вакцинировались (первой или второй прививкой). 16% указали, что готовы вакцинироваться, 36% – не готовы.... За последний месяц выросло количество прививок (с 36 до 46%). Относительно больше тех, кто не желает вакцинироваться, среди молодых респондентов", - говорится в сообщении о результатах.

Читайте такжеВакцинация станет обязательной: в Минздраве хотят ужесточить правила карантина для "желтой" зоныСтоит отметить, что первую дозу вакцины от коронавируса в Украине по состоянию на 17 ноября получили 40% совершеннолетних граждан. По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, 50% вакцинированных жителей есть только в Киеве и еще восьми областях страны.

"Сейчас более 600 600 тысяч украинцев еще не дошли к своей второй дозе несмотря на то, что время ее введения уже пришло. Поэтому прошу, не медлите и обратитесь в ближайший пункт прививки или центр вакцинации", - подчеркнул Ляшко.

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