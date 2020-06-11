УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Льготники Киева будут пользоваться транспортом по новым правилам: что изменится с 1 июля

11 июня 2020, 11:01

Льготникам столицы для пользования общественным транспортом нужно будет в обязательном порядке иметь электронный билет.

Транспорт
Льготники Киева должны получить карточку киевлянина / УНИАН

Уже с 1 июля в Киеве вводится новое правило, согласно которому система учета оплаты проезда станет полностью автоматической. Пассажиры льготного контингента для передвижения по городу вынуждены будут оформить электронный билет.

Об этом сообщили в Минобороны Украины.

В частности, льготники, которые проживают или работают в столице, имеют право на бесплатное получение электронной карты Муниципальная карта Карточка киевлянина в качестве электронного билета.

Таким образом, лица, которые имеют право на бесплатный и льготный проезд, но не имеют Карточки киевлянина, должны в обязательном порядке осуществить оформление электронного билета, либо же приобрести его.

Для оформления Карточки киевлянина следует обратиться в Ощадбанк.

Жители столицы, получающие льготы от бюджета города, получают карту бесплатно.

Какие нужны документы для получения Карточки киевлянина

  • Паспорт
  • Идентификационный код или справка, которая его заменяет
  • Справка с места работы или учебы, подтверждающая право на получение Карточки киевлянина
  • Удостоверение льготника
  • Для переселенцев из Донбасса – справка о постановке на учет в Киеве

Напомним, с 23 мая в Киеве запустили работу общественного транспорта. Пассажиров призывают соблюдать меры профилактической безопасности в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

новости Киева транспорт льготы
Сейчас вы просматриваете новость «Льготники Киева будут пользоваться транспортом по новым правилам: что изменится с 1 июля». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

11:02
Почему наша патриотическая пропаганда перестала быть эффективной
11:01
Льготники Киева будут пользоваться транспортом по новым правилам: что изменится с 1 июля
10:57
Коронавирус ослабевает: эксперт дал прогноз, будет ли вторая волна пандемии
10:42
Как передается коронавирус: в ВОЗ сделали важное уточнение Видео
10:18
В МОЗ анонсировали новые меры из-за роста заболеваемости COVID-19 Видео
10:05
Россия обострила позицию по Донбассу: в Москве обрушились рядом обвинений в адрес Украины
09:59
Коронавирус в Украине 11 июня: число новых зараженных резко подскочило - обновлено
09:48
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 11 июня
09:35
Американский бунт становится все более бессмысленным и беспощадным мнение
09:28
Киев поставил антирекорд по числу новых заражений COVID-19
08:58
У Зеленского рассказали, как прошли переговоры по Донбассу с участием Казанского и Гармаша
08:53
Ученые рассказали, что остановит вторую волну коронавируса
08:24
Гороскоп всех знаков Зодиака на 11 июня: прибыльное предложение и усиление дара Видео
08:17
Власть не осознает масштаб проблем, которые свалились на украинцев мнение
07:35
"Остановить невозможно": врач рассказала, сколько людей переболеют COVID-19 Видео
06:56
Грянет гром: что будет с курсом и Украиной из-за "людоедских" условий МВФ мнение
06:30
Трогательное поздравление на свадьбу – своими словами и картинки
05:59
Ученые выяснили, как группа крови влияет на тягу к алкоголю
05:27
"Опустошают энергетически": топ-3 самых токсичных знаков Зодиака
05:01
Чего ждать от курса доллара после транша МВФ – прогноз эксперта
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять