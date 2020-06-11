Льготники Киева будут пользоваться транспортом по новым правилам: что изменится с 1 июля

Льготники Киева должны получить карточку киевлянина / УНИАН

Уже с 1 июля в Киеве вводится новое правило, согласно которому система учета оплаты проезда станет полностью автоматической. Пассажиры льготного контингента для передвижения по городу вынуждены будут оформить электронный билет.

Об этом сообщили в Минобороны Украины.

В частности, льготники, которые проживают или работают в столице, имеют право на бесплатное получение электронной карты Муниципальная карта Карточка киевлянина в качестве электронного билета.

Таким образом, лица, которые имеют право на бесплатный и льготный проезд, но не имеют Карточки киевлянина, должны в обязательном порядке осуществить оформление электронного билета, либо же приобрести его.

Для оформления Карточки киевлянина следует обратиться в Ощадбанк.

Жители столицы, получающие льготы от бюджета города, получают карту бесплатно.

Какие нужны документы для получения Карточки киевлянина

Паспорт

Идентификационный код или справка, которая его заменяет

Справка с места работы или учебы, подтверждающая право на получение Карточки киевлянина

Удостоверение льготника

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Напомним, с 23 мая в Киеве запустили работу общественного транспорта. Пассажиров призывают соблюдать меры профилактической безопасности в условиях пандемии коронавирусной инфекции.