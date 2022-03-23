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"Киев опустел наполовину": Кличко рассказал о последствиях войны

23 марта 2022, 20:49

По официальным подсчетам российские оккупанты убили 264 человека, среди них – 4 детей.

Киев
Киев / УНИАН

Большинство киевлян вынуждены были покинуть свои дома из-за вторжения России. Как рассказал мэр Киева, почти через месяц население столицы уменьшилось почти на половину.

При этом Кличко отметил, что сейчас не может точно сказать, какая популяция в Киеве.

"Сейчас в Киеве осталась примерно половина всего населения, большинство – это мужчины", - отметил Кличко на брифинге.

Он отметил, что большинство женщин и детей уже отправили в более безопасные места. Преимущественно они вынуждены были переехать на запад Украины.

А мужчины, отвезшие свои семьи подальше от опасных точек, вернулись, чтобы защищать город.

Как сообщил Кличко, по официальным подсчетам российские оккупанты убили 264 человека, среди них – 4 детей.

"Мы слышим звуки бомбардировки прямо сейчас, поэтому потери могут быть большими. Также сейчас более 300 человек находятся в больницах из-за ранений, полученных в результате обстрелов. Среди них 16 детей", – сказал Кличко.

С 24 февраля, когда Россия вторглась в Украину, наше государство покинуло более 3 миллионов украинцев. Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявлял, что ожидается 5 миллионов беженцев из Украины.

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Напомним, ранее сообщалось - в ночь на 20 марта в результате обстрела русскими оккупантами произошло возгорание на парковке и в торговом центре в Подольском районе столицы. Загорелись автомобили на парковке и третий-четвертый этажи торгового центра.

Сообщалось, что в результате обстрела восемь человек погибли.

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