Кличко назвал дату, когда киевлянам можно возвращаться домой из эвакуации

Оккупанты наносили мощные удары по Киеву / Соцсети

Угроза обстрелов и провокаций в Киеве остается высокой, но после 9 мая выехавшие жители могут постепенно возвращаться, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Я рекомендую киевлянам пока не торопиться возвращаться в Киев, учитывая опасность. Целью агрессора была и остается столица", - подчеркнул он в комментарии Радио НВ.

Мэр Киева напомнил о большом количестве заминирований в пригороде, в лесопарковых зонах. По информации военных, пока большая часть этих территорий остается опасной.

"Гарантировать безопасность мы пока не можем, но после 8-9 [мая] можно будет понемногу возвращаться в столицу", - сказал столичный градоначальник.

По его словам, "продленный" комендантский час совместно с военным руководством решили не вводить 8-9 мая. Городские власти надеются, что эти дни пройдут без обстрелов оккупантов и паники среди населения, но исключать провокации со стороны врага нельзя.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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