Климатолог объяснила, почему в Украину вернулись пыльные бури / УНИАН

В Украине в последнее время довольно частым явлением стали пыльные бури. Они появились в результате того, что в стране начали массово вырубать лесополосы.

Об этом во время чата на Главреде рассказала климатолог, географ-метеоролог, заведующий отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

По ее словам, пыльные бури не давали спокойно жить украинцам и 40-50 лет назад - тогда они были чрезвычайно опасным явлением в Украине.

"В начале 70-х годов наблюдались столь мощные пыльные бури, которые были способны перенести весь плодородный слой почвы целой области и полностью разрушить его. Эти бури наносили очень большие убытки. Их иногда называли "черными бурями".

Тогда решили бороться с этим явлением, и для этого были посажены лесополосы. Это решение оказалось достаточно эффективным", - объяснила эксперт.

По словам Балабух, посаженные лесополосы, помимо прочего, позволили повысить влагосодержание почвы и уменьшить скорость ветра.

"Это привело к тому, что в последние 30-40 лет у нас почти не было пыльных бурь, а если и случались, то они не становились стихийными бедствиями. То есть тогда практически побороли это явление", - особо отметила климатолог.

Эксперт обратила внимание на то, что после того, как у нас в последние годы массово начали вырубать лесополосы - они были уничтожены буквально за несколько лет, к этому добавились еще и все новые процессы, происходящие в атмосфере, - у нас опять возникают пыльные бури.

"Весной 2020 мы видели мощную пыльную бурю даже в Киеве. Это - не случайность. Это - первый звоночек, который призывает нас остановиться, потому что дальше нас ждет беда. Эти явления со временем появляются в Украине значительно чаще, и они становятся опаснее. Так мы вернемся к тому, что происходило в 60-70-х годах", - отметила Балабух.

Климатолог уточнила, что пыльные бури особенно опасны в начале весны, когда растительность еще отсутствует, начинаются полевые работы и пахоты земель, почва становится рыхлой, поэтому ветер легко его поднимает и переносит на большие площади.

"Наличие лесополос просто не позволила бы этого: она бы уменьшила скорость ветра, а влага, которую они бы задерживали, не давала бы почвы подняться в воздух", - сказала климатолог.

Также эксперт объяснила, что для смерчей лесополосы не являются преградами.

"Это явление (смерчи – ред.) - чрезвычайно опасно, даже для атомных электростанций, которые являются достаточно мощными и защищенными сооружениями. Смерчи наблюдаются преимущественно летом и имеют другую природу для образования. Если в 80-х годах смерчи в умеренных широтах возникали в мае-августе, то теперь они фиксируются и в апреле, и в марте, и в сентябре. Недавно в Херсоне был мощный смерч", - рассказала Балабух.

Резюмируя, климатолог сказала, что увеличение количества смерчей также связано с изменениями климата, ростом температур и ростом неустойчивости атмосферы.

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