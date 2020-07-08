Евросоюз может открыть границы для Украины: Ляшко рассказал, что для этого нужно сделать

Ляшко назвал главное условие открытия границ ЕС для Украины / УНИАН

Вероятность открытия границ Евросоюза для Украины по-прежнему существует. Для того чтобы соответствовать требованиям пересечения границы с ЕС украинские власти должны сформировать в стране оптимальную эпидемиологическую ситуацию.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью ВВС Украина.

По его словам, информация о том, что Евросоюз не открывает границы для Украины по причине недоверия украинской статистике по заболеваемости COVID-19, является противоречивой – в стране выявляется около 35% случаев заражения коронавирусной инфекцией.

"Никаких манипуляций с данными не происходит. Ни в одной стране мира не регистрируют 100% всех больных. Исследование ВОЗ показало, что страны в среднем регистрируют 25-40% случаев заболевания", - заверил Ляшко, уточнив, что Киев постоянно контактирует с Европейским бюро Всемирной организации здоровья, а о недоверии украинской статистике речи не идет.Читайте такжеЖдать придется долго: Евросоюз рассматривает три сценария открытия границ

Напоследок он добавил, что шансы на открытие ЕС своих границ для Украины есть, однако для этого власти должны сделать все, чтобы в стране сформировалась оптимальная эпидемиологическая ситуация.

"Сейчас они приняли показатель в 16 активных больных на 100 тыс. населения за последние две недели (показатель открытия границ, - ред.). У нас был показатель 24. Шанс есть. Все зависит от нас, чтобы сделать правильную эпидемситуацию", - подчеркнул Ляшко.

Напомним, с 1 июля Евросоюз открыл свои внешние границы для ряда государств, которые не входят в союз европейских стран.

Гражданам Украины въезд в страны Европейского Союза разрешен не был. Однако существует исключение для определенных категорий украинцев, которые могут попасть в ЕС.

Ранее Ляшко заявил, что в Украине на самом деле может быть около 150 тысяч заражений коронавирусной инфекцией и не исключил того, что страна может стать европейским эпицентром пандемии COVID-19.

По состоянию на 8 июля в Украине зафиксировано 50 414 случаев заражения китайским коронавирусом. За последние сутки COVID-19 диагностировали у 807 украинцев.