Боевики "ДНР" рассказали, когда откроют для проезда первый КПВВ / УНИАН

Верхушка группировки террористов ДНР планирует открыть на линии разграничения контрольный пункт въезда и выезда "Еленовка".

Такая информация содержится в заявлении "оперативного штаба ДНР по борьбе с коронавирусом".

"С 22 июня на КПВВ "Еленовка" будет осуществляться ежедневный пропуск всех желающих граждан выехать на территорию Украины. С 25 июня, на этом же КПВВ планируется начать пропуск желающих въехать на территорию Республики, но с учетом ряда условий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции", ‒ говорится в тексте.

Читайте такжеКПВВ на Донбассе переходят на новый график - что изменитсяСитуацию усложняет тот факт, что с украинской стороны открыт пункт пропуска "Марьинка". Соответственно, до конца непонятно, будет ли возобновлено движение в обе стороны ‒ поскольку и у боевиков, и у официального Киева будут работать разные блокпосты.

Кроме того, боевики рассказывали ‒ сперва будут пропускать тех, кого включили в составленный "штабом" специальный список. После этого "власти ДНР" определят категории людей, которые особо нуждаются в проезде.

Также известно, что КПВВ "Еленовка" будет функционировать каждый день с 09:00 до 18:00. Вернуться с подконтрольной Киеву территорий Украины жители смогут по согласованию со "штабом" и при согласии неукоснительного соблюдения карантинных мероприятий.

Напомним, ранее главарь группировки "ДНР" Денис Пушилин заявлял о том, что боевики не имеют права открывать контрольные пункты въезда / выезда между временно оккупированными районами Донецкой области и районами, подконтрольными Украине.