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"Когда убегали, они нас тупо закрыли": в селе Ягодное оккупанты РФ держали в подвале до 400 человек

4 апреля 2022, 16:54

Люди почти месяц просидели в подвале – их выпускали на улицу только на несколько часов в день.

Людей держали в подвале с начала марта / cntime.cn.ua

В селе Ягодное Черниговской области российские оккупационные войска держали в школьном подвале до 400 человек. Люди сидели без света и могли выходить на улицу только на несколько часов в день. Особенно неадекватно вели себя "узкоглазые", которые могли угрожать автоматом или гранатой. Когда убегали, людей оставили открытыми в подвале.

Как сообщает местное издание Час Чернігівський, жителей села Ягодное, Ивановской громады Черниговского района, российские военные еще с начала марта загнали более 300 взрослых и детей в школьный подвал. Люди там сидели, в тесноте и антисанитарии, и день, и ночь. Выпускали их только на несколько часов в день. Не разрешали ходить за лекарствами.

Читайте также"Живые были рядом с мертвыми": под Черниговом нашли подвал, в котором оккупанты держали 150 человекМестные жители рассказали, что их закрывали еще днем. Разрешали выйти в 7 утра, но не всегда. Бывало, открывали подвал в 9-10 утра. В подвал загоняли, угрожая оружием. В подвальном помещении было до 400 человек – среди них женщины и совсем маленькие дети.

Жестче всего с людьми обращались "узкоглазые".

"Козлом подпирали дверь… бывало, тупо закроют днем, закроют всех и сидим. Здесь было почти 400 человек…оружием угрожали, когда загоняли в подвал. Тут стояли именно русские, а в селе "узкоглазые"…Было такое что в 3 часа ночи пьяные узкоглазые заходили…зашел, прошел до следующей комнаты (автомат могу кинуть, говорил, сейчас гранату кину), затвором прищелкивает и говорит: "Здесь можно пострелять?" – рассказали люди.

Откуда конкретно из России приехали оккупанты – неизвестно. Мыслей о совершении противоправных действий у них не было.

Российские оккупанты запирали людей в подвале под угрозой оружия / cntime.cn.ua
Российские оккупанты запирали людей в подвале под угрозой оружия / cntime.cn.ua
Российские оккупанты запирали людей в подвале под угрозой оружия / cntime.cn.ua

В момент выхода из села российские захватчики закрыли подвал и бежали. За три часа они вышли с территории вместе со своей техникой.

"Когда убегали, они нас закрыли тупо и все. Но тикали они…в течение 3 часов они отсюда тупо убрались…слышно было, как техника уходит (техника была закопанная), - подчеркнул местный житель.

Люди не сдавались. Дети на стенах писали слова гимна Украины.

Преступления оккупантов России в Украине

В Киевской области в городе Буча в одном из домов военные ВСУ нашли пыточную, которую обустроили российские оккупанты. Они свозили туда мирных жителей, связывали, ставили на колени и убивали.

Захватчики РФ совершают в Украине шокирующие преступления. В Харькове захватчик неделю насиловал девушку. Потом он убил ее тяжелобольную мать.

31-летняя жительница села Малая Рогань под Харьковом в ужасе рассказала об изнасиловании российским военным. Оккупанты захватили село в первые дни посла начала войны.

В Буче были похоронены 350 убитых российскими войсками людей. Тела погибших собирают по городу. Много людей захоронены во дворах и огородах.

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