Когда войска оккупантов в Украине выдохнутся: прогноз военного эксперта / ua.depositphotos.com

Войска русских оккупантов в Украине окончательно "выдохнутся" (в первую очередь на Изюмском направлении) уже через несколько суток. Такое мнение высказал в очередном комментарии известный военный эксперт Олег Жданов.

Наступательные действия невозможно вести месяц подряд без передышки ‒ необходимо периодически заниматься пополнением резервов, говорит специалист.

По словам Жданова, войска русских оккупантов, которые находятся на украинской территории, сильно покорежены и истощены.

"Мой анализ говорит о том, что еще три-четыре дня, и российские войска выдохнутся даже на Изюмском направлении. Невозможно месяц подряд вести наступательные действия, надо пополнять резервы и восполнять потери. А такого пополнения нет.", - сказал он.

Жданов отметил, что командование украинских войск вовремя поймало момент истощения сил противника и контрударом сбило потенциал оккупантов к наступлению.

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Напомним, ранее российский военачальник, замкомандующего войсками РФ в Центральном военном округе Рустам Миннекаев заявлял, что Россия собирается оккупировать Донбасс, южные регионы Украины и создать коридор в уже захваченный Крым.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович считает, что уже в середине июня армия Украины может перейти в контрнаступление на захваченные войсками России позиции. До конца мая-начала июня украинские подразделения должны получить тяжелое вооружение от Запада, которое предназначено для реализации такой цели.

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