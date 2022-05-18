Военный эксперт объяснил, ради каких городов на Востоке россияне пойдут на все / коллаж УНИАН и Reuters

В Луганской области российским оккупантам, согласно имеющимся данным, командование поставило задачу ‒ во что бы ни стало взять в осаду Лисичанск и Северодонецк. Чтобы Кремль в будущем имел основу для выхода на межгосударственные переговоры с Киевом, сообщил военный эксперт Владислав Селезнев в эфире национального телемарафона.

Специалист говорит, что оккупанты имеют определенные резервы, и потому бросают своих генералов в бой ‒ чтобы подавить украинскую оборону и добиться вышеуказанной цели.

"Им позарез нужно взять в осаду Северодонецк, Лисичанск для того, чтобы в дальнейшем иметь определенный базис для выхода на межгосударственные переговоры", ‒ отметил Селезнев.

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Напомним, ранее российский военачальник, замкомандующего войсками РФ в Центральном военном округе Рустам Миннекаев заявлял, что Россия собирается оккупировать Донбасс, южные регионы Украины и создать коридор в уже захваченный Крым.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович считает, что уже в середине июня армия Украины может перейти в контрнаступление на захваченные войсками России позиции. До конца мая-начала июня украинские подразделения должны получить тяжелое вооружение от Запада, которое предназначено для реализации такой цели.

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