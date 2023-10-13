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Колонны в огне: россияне бросили все силы на захват большого города на Востоке

Юрий Берендий
13 октября 2023, 16:25 обновлено 13 октября, 16:25
Блицкриг российской армии под Авдеевкой провалился. План врага заключался в прорыве колоннами флангов обороны ВСУ.
ВСУ, артиллерия, танки
Блицкриг российской армии под Авдеевкой провалился / Коллаж Главред, фото: Генштаб ВСУ, скриншот с видео 72 ОМБр им.Черных Запорожцев

Россияне применяюь все имеющиеся силы для захвата Авдеевки, в ход идет пехота, техника, противник массово применяет авиацию. Враг попытался использовать тактику аналогичную той, которую использовал в боях за Соледар. Тем не менее, попытка внезапного наступления российских сил не увенчалось успехом, и Силы обороны Украины успешно удерживают фронт.

Об этом сказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук сегодня, 13 октября, в эфире телеканала FREEДОМ.

Сегодня противник интенсивно применяет информационно-психологические операции, акцентируя внимание на Авдеевке и на событиях, которые происходят на этом направлении.

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"Все, что касается Авдеевки, окутано определенным туманом, и самое главное — вбросами с российской стороны. Понятно, для чего создается такая картина, особенно на фоне роста интенсивности боев на этом направлении. Очень много было вбросов [российских пропагандистов] о том, что вошли оккупанты в определенные населенные пункты, а якобы Вооруженные Силы Украины несут огромные потери. Да, потери есть, они не маленькие, мы это прекрасно понимаем. Это война, поэтому честь и хвала украинским солдатам, воинам, офицерам, командирам, которые дерутся. Блицкриг у россиян не прошел, не получилось", — сказал Братчук.

Братчук сообщил, что враг пытался использовать тактику, которая принесла успех во время боев за Соледар, то есть прорываться в город колоннами с флангов, однако россиянам не удалось пробить оборону ВСУ.

"Эти уроки были украинским командованием учтены. Поэтому те колонны бравых вояк, русских, которые пытались использовать авдеевские фланги, потерпели поражение. Мы все видели, как украинские воины жгли эту технику. Есть много разных данных о том, сколько было уничтожено российской техники. Но количество очень большое. Я слышал цифры даже, что там более 100 единиц техники. И это, скорее всего, и есть тот средний показатель того, что произошло", — отметил Братчук.

Братчук также сообщил, что на этом направлении было уничтожено по меньшей мере 3 батальона российских оккупационных войск.

"Пушечное мясо" - его действительно много. На Авдеевском направлении как минимум уничтожено, по состоянию на вчерашний поздний вечер, около 3 батальонов российских войск. Это не считая тех, которые получили ранения различной степени тяжести. Наши бойцы используют, в частности, кассетные боеприпасы", — сказал спикер.

По его словам, российские военные вблизи Авдеевки применяют боеприпасы, использование которых запрещено международными нормами, в частности фосфор. Все для того, чтобы одержать хоть какую-то победу.

"Об Артемовске, я специально говорю Артемовск, как называют город россияне, захватчики уже забыли. Они могут вспомнить и запомнить одно название — Бахмут, где получили хороший урок. Как и раньше, российские оккупанты пытаются выйти на административные границы Донецкой области. Это самая главная задача, которая сегодня есть у врага. Я уверен, что её он не выполнит. Донецкой областью они не овладеют. И самое главное, - есть продвижение ВСУ. Поэтому поддерживаем украинских ребят, молимся за них. Сегодня их сопровождает удача оперативно-стратегическая. Я думаю, что в тактическом плане будет то же самое", — резюмировал Братчук.

Наступление на Авдеевку

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты пытаются взять Авдеевку в окружение, они сосредоточились на ударах с севера и юга. В городе - тяжелая ситуация, продолжаются бои. Гуманитарную помощь и продукты питания в Авдеевку не поставляют, власти организуют эвакуацию в перерывах между обстрелами.

Также, россияне применили новую тактику ведения боя в районе города Авдеевка Донецкой области. Ситуация близка к критической. Об этом сообщил майор МВД, офицер "Легиона Свободы" Максим Морозов

В то же время, как говорится в свежем отчете Института изучения войны, за последние три дня российские оккупанты захватили 4,52 квадратных километра территории на разных направлениях вокруг Авдеевки. Вражеские войска находятся на расстоянии 3,32 км от дороги - украинской линии связи.

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война в Украине Авдеевка ВСУ
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