Комната для новогодних игрушек и церковь в доме: Схемы выяснили, как выглядит замок Медведчука

Замок кума Путина / Схемы

Журналисты-расследователи программы Схемы получили полный план поместья скандального депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука в Пуще-Водице.

Выяснилось, что в доме есть отдельные склады для картин, шуб и новогодних игрушек. Также прямо в доме расположен 18-метровый бассейн, а на чердаке - церковь.

Цокольный этаж - в распоряжении домработниц

Между тем, известно, что таких особняков во владении Медведчуков есть четыре, но именно этот - самый главный. Причем, построен он на территории госдач.

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Сейчас в доме проходит ремонт. И это несмотря на то, что ранее супруга Виктора Медведчука Оксана Марченко заявила, что у нее нет денег даже на музыкальную подписку.

"На первом этаже расположен зал на 95 кв. м с лифтом, столовая, лестница в винный погреб, кухня и сервизна; для тех, кто обслуживает имение, есть отдельный вход, рецепция, комната охраны и служебный лифт. Также здесь расположен кабинет Оксаны Марченко, комнаты и санузлы с аббревиатурой ГБ (предположительно гостевой блок) и двухуровневый кедровый гардероб на 30 кв.м. По информации Схем, кабинет Виктора Медведчука занимает 45 кв.м, в нем есть "секретная комната" на 11 кв.м. Также на первом этаже расположены каминный зал, парикмахерская, еще одна массажная, хаммам, комната отдыха и 18-метровый бассейн", - сообщают журналисты.

Напомним, Печерский районный суд города Киева 13 мая отправил председателя политического совета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука под домашний арест. Государство обвиняет его в совершении государственной измены.

8 октября ему народному депутату Украины объявили новое подозрение в государственной измене и пособничестве терроризму. Генпрокуратуре уточнили, что новое подозрение касается контрабанды угля с временно оккупированных территорий Донбасса.

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