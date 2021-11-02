Куму Путина Медведчуку избрали новую меру пресечения

Виктору Медведчуку избрали новую меру пресечения / УНИАН

Во вторник, 2 ноября, Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения для лидера политсовета Оппозиционной платформы – За жизнь, подозреваемого в государственной измене, Виктора Медведчука.

В частности, суд назначил Медведчуку новую меру пресечения - личное обязательство, как и просили прокуроры. Мера пресечения будет действовать до 31 декабря.

Нардеп обязан в том числе не покидать столицу. Отметим, Медчедчук все равно будет оставаться под домашним арестом, так как у него действует такая мера пресечения по другому делу.

Данная мера пресечения избрана для Медведчука избрана в деле о госизмене и разграблении национальных ресурсов в Черном море. Дело в том, что предельный срок в 6 месяцев пребывания подозреваемого под круглосуточным домашним арестом в этом уголовном производстве закончился. Его дальнейшее продление было невозможно.

Единственная мера пресечения, о которой могла ходатайствовать сторона обвинения - личное обязательство с возложением на подозреваемого обязанностей.

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Отметим, против Медведчука открыто еще одно производство, по которому у него есть еще одна мера пресечения. Подозреваемый находится под круглосуточным домашним арестом в другом уголовном производстве по факту государственной измены и содействия террористической деятельности.

Суд над Медведчуком

13 мая 2021 года Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения нардепу Виктору Медведчуку по делу о госизмене.

По сведениям правоохранителей, нардеп вступил в сговор с российской стороной для добычи нефти и газа в Черном море, передавал РФ данные о секретном подразделении Вооруженных сил Украины и причастен к созданию организации "Промінь", основная цель которой – стать структурой влияния на нашу страну с помощью трудовых мигрантов.

Кум Владимира Путина утверждает, что ни в чем не виновен.

8 октября ему народному депутату Украины объявили новое подозрение в государственной измене и пособничестве терроризму. Генпрокуратуре уточнили, что новое подозрение касается контрабанды угля с временно оккупированных территорий Донбасса.

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В феврале 2021 года Совет национальной безопасности и обороны решил ввести санкции против Медведчука и его жены – телеведущей Оксаны Марченко. Медведчук и Марченко наказаны за финансирование терроризма. Под ограничительные меры попали активы супругов. В частности, санкции были наложены на участок нефтепровода Самара – Западное направление.