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Концерт ко Дню независимости: юрист оценил воровство песен

26 августа 2020, 01:35

По словам эксперта, исполнители могут обратиться в суд.

Юрист рассказал, можно ли использовать авторские песни на общенациональном празднике / Фото: скриншот из видео

Юрист Михаил Юдин заявил, что, согласно закону, Офис Президента не мог без договоренности использовать песни украинских артистов во время организации концерта ко Дню независимости Украины.

Как сообщает Бабель, закон Об авторском праве и смежных правах запрещает использование произведений без согласия автора.

По словам юриста, в статье 21 данного документа указаны уточнения - допускается "публичное исполнение произведений во время официальных церемоний (в объеме, оправданном характером таких церемоний)", а также использование произведений для попурри. Однако авторы концерта не указали имен авторов песен, поэтому закон все же нарушили.

"Нельзя сказать, что это корректно с точки зрения закона: имени автора нет, поэтому норма нарушена", — сказал Юдин.

Юрист отметил, что музыканты могут обратиться в суд и получить компенсацию морального ущерба. Конкретная сумма в законе не прописана, ее определит суд, учитывая тяжесть нарушения.

Читайте такжеУкраина празднует День Независимости: поздравление Зеленского и Марш защитников онлайн"Обычно за использование произведения авторы получают роялти. Но на концерте песни использовали во время официального мероприятия и как попурри — это исключения, потому компенсировать материальный ущерб вряд ли получится. О конкретной сумме морального ущерба говорить сложно, ведь точно ее посчитать практически невозможно. Кроме того, что имени автора нет, все остальное не противоречит закону", — резюмировал специалист.

Напомним, внимание на нарушение авторских прав на концерте 24 августа обратили продюсеры групп Океан Ельзи и Бумбокс. Верка Сердючка исполнила песню Там де нас нема, а Время и Стекло спели песню Вахтерам.

Позже продюсер группы Бумбокс Алексей Согомонов написал развернутый ответ, в котором объяснил суть негодования со стороны пострадавших в результате нарушения законов.

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