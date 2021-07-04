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Контрудар Украины и НАТО по России в Черном море: в ВМС сделали предупреждение Москве

4 июля 2021, 11:29
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Россия может пойти на провокации в Черном море против участников учений Sea Breeze, сказал Алексей Неижпапа.

НАТО
Участники Sea Breeze-2021 готовы к военным провокациям России в Черном море - Неижпапа / УНИАН

Вдоль побережья захваченного Россией Крыма базируются корабли Черноморского, Балтийского и Северного российских флотов. Они продолжают наблюдать за учениями Sea Breeze. Не исключен сценарий, при котором россияне пойдут на провокацию, однако у стран-участников учений есть определенный алгоритм действий в таких случаях. Об этом заявил командующий Военно-морских сил Украины Алексей Неижпапа.

В интервью Радио Свобода контрадмирал рассказал о том, что корабли ЧФ РФ базируются вдоль побережья оккупированного Крыма, а уже с апреля текущего года там также на постоянной основе находятся корабли Балтийского и Северного российских флотов.

По его словам, они осуществляют наблюдение за действиями участников военных маневров Sea Breeze. Не исключено, что россияне могут пойти на провокации, однако страны-участники учений готова к такому развитию событий.

"Таким образом, провокаций со стороны Российской Федерации не исключаем: на этот случай на кораблях участников Sea Breeze существуют отработанные процедуры", - подчеркнул Алексей Неижпапа.Читайте такжеУчения Украины и США Sea Breeze-2021: Россия подняла боевую авиацию над Черным морем

Напомним, в аналитическом материале Defense Express ранее говорилось о том, что если россияне будут блокировать Керченский пролив, украинцы могут открыть огонь на поражение по российским кораблям.

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Ситуация с британским эсминцем Defender у берегов Крыма

В Минобороны России 24 июня заявили о том, что российский корабль открыл предупредительный огонь в направлении эсминца Великобритании Defender, который курсировал в акватории Черного моря в 12 километрах от захваченного россиянами Крыма. В ведомстве утверждали, что бомбардировщик Су-24М осуществил предупредительное бомбометание по курсу движения британского корабля.

В МИД Украины сказали, что подобный инцидент демонстрирует попытку России усилить свое влияние в черноморской и азовской акваториях. Киев призвал укрепить взаимодействие с НАТО в Черном море.

В Британии опровергли информацию, согласно которой Россия совершила превентивные обстрелы эсминца Defender. Британцы заявили, что их корабль ничего не нарушал, так как двигался в территориальных водах Украины в соответствии с международным законодательством.

В российском оборонном ведомстве позже назвали британский эсминец "жирной целью для противокорабельных комплексов ЧФ РФ" и призвали Лондон и Вашингтон не отправлять свои военные корабли в акваторию Черного моря возле захваченного Крыма.

При этом в МИД России пригрозили "сбросить бомбы" по курсу корабля или самой цели в том случае, если иностранные военные корабли появятся в Черном море у Крыма.

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