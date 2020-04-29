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Разумков прокомментировал предложение Шмыгаля отправить украинцев строить дороги

29 апреля 2020, 12:46

Спикер Рады дал комментарий по поводу недавнего резонансного заявления премьер-министра.

Дмитрий Разумков
Спикер Рады Дмитрий Разумков / УНИАН

Спикер украинского парламента IX созыва Дмитрий Разумков дал комментарий  плану премьер-министра Дениса Шмыгаля создавать новые рабочие места через привлечение украинцев к ремонту и строительству автотрасс 

Соответствующее заявление он сделал в интервью РБК Украина. "Давайте придет, принесет, почитаем, дальше будем принимать решение. Поскольку хотелось бы, чтобы страна быстрее вышла из ситуации с карантином, когда это будет возможно. И, конечно же, чтобы такая возможность появилась не только в Украине, но и в мире", – сказал депутат.

Разумков также особо отметил, что китайский коронавирус - крайней большая проблема для всей планеты.

"С таким мы не сталкивались, наверное, никогда. Даже глобальные войны с учетом потерь не охватывали весь мир", - подытожил он.

Напомним, ранее Шмыгаль публично заявлял - для того, чтобы более-менее выживать в условиях карантина по причине пандемии коронавируса украинской семье из четырех человек, доход родителей должен составлять около 16 тысяч гривен А.для того, чтобы переждать кризисное время в условиях карантина украинцы могут устроиться на "простую работу - класть брусчатку или озеленителем".

Дмитрий Разумков пандемия китайский коронавирус Денис Шмыгаль новости Украины
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