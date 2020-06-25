"Плохо будет всем": Зеленский сделал неожиданное заявление о пике COVID-19

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский считает недостаточной работу по разъяснению людям необходимости соблюдения карантинных мероприятий после смягчения правил.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он заявил в ходе традиционного селекторного совещания по предотвращению распространения COVID-19, которое состоялось под его председательством.

"У нас в некоторых регионах заполнено уже больше половины койкомест, а количество больных ежедневно растет. Если не остановить этот рост, получим пик заболевания прямо посреди лета. Плохо будет всем. Тогда никто не будет рад ослаблению карантина", – сказал президент.

В то же время министр здравоохранения Максим Степанов подчеркнул, что при соблюдении мер, разработанных правительством Украины для сдерживания распространения коронавирусной инфекции, не может происходить значительного роста количества больных.

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При этом он сделал вывод, что ежедневные антирекорды заболеваемости происходят из-за нарушения карантина.

В свою очередь в Министерстве внутренних дел сообщили, что за последние три дня в три раза увеличили количество штрафов для предприятий и организаций, нарушающих карантин. Больше всего проблем в МВД видят с общественным транспортом, где постоянно нарушается дистанция и масочный режим. Также существуют проблемы со скоплением людей. В целом уже наложено штрафов более чем на 5 миллионов гривен.

Напомним, в Украине на утро 25 июня зарегистрировано более 40 тыс. лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них более 1 тыс. летальных, 17 тыс. 758 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 994 новых случая.