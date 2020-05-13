Госпитализированный с Covid-19 Песков защищался "противовирусным" бейджем

Песков защищался сомнительными противовирусными средствами / УНИАН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков госпитализирован с пневмонией вследствие заражения коронавирусом, однако он вспомнил, что пытался защититься от инфицирования опасным заболеванием с помощью "противовирусного" бейджа.

В интервью Коммерсанту спикер российского лидера признался, что попал в больницу, а машине до сих пор лежит бейдж.

При этом он напомнил, что снял его, когда журналисты сказали ему о возможных побочных эффектах такой защиты. У Пескова спросили о том, что, возможно, не следовало избавляться от "защиты".

"Не исключено", — ответил пресс-секретарь.

Песков рассказал, что купил "противовирусный" бейдж в аптеке и был уверен в его эффективности. Однако журналисты рассказали ему, что у блокатора есть побочные эффекты — спутанность сознания и свистящее дыхание. Спустя два дня представитель Кремля избавился от бейджа, но не убрал его из личного автомобиля.

Песков подчеркнул, что в Кремле соблюдали все меры безопасности, поэтому заражение коронавирусом стало для него неожиданностью.

"У нас нет сейчас никаких больших совещаний, все говорят друг с другом по различным видам связи, все используют индивидуальные средства защиты, друг к другу в кабинеты не ходят. Документы, входящие-исходящие, обрабатываются специальными дезинфицирующими спреями", - отметил он.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил об экстренной госпитализации с двусторонней пневмонией, которую спровоцировало инфицирование коронавирусом.

Как ранее сообщалось, в России за последние сутки коронавирус диагностировали еще у 10 тысяч 899 человек. Всего в стране вирус нашли у 232 тысяч 243 человек. РФ входит в топ-3 стран, в которых зарегистрировано больше всего случаев заболевания.