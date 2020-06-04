Эксперты-самозванцы от Минздрава ездили по стране с советами по Covid-19

Минздрав начали на официальном уровне представлять самозванцы / МОЗ

По Украине активно ездила, посещала медицинские учреждения и СМИ "эксперт Минздрава по лабораторной диагностике Covid-19" Светлана Степанюк, которая к официальной медицине не имеет никакого отношения.

Как сообщает УНН, Степанюк посетила в апреле несколько областных лабораторий, которые занимаются ПЦР-исследованиями, в Волынской, Житомирской и Полтавской областных лабораторных центрах.

Женщина позиционировала себя, как представитель Минздрава. С ней ездила коллега по имени Оксана Обертинская, которая также представлялась сотрудником министерства. Они давали советы специалистам как проводить исследования и трактовать результаты "современных методик молекулярной диагностики Covid-19".

После резонанса областные центры утверждали, что накануне визита специалистов получали письма от Минздрава. Однако на сайте ведомства об этом ничего не говорится.

Уточняется, что список специалистов Министерства здравоохранения можно найти в приказе №834. Среди прочих сотрудников в данном перечне отсутствуют Степанюк и Обертинская. Поэтому пока неизвестно, на каких основания женщины давали советы по коронавирусу от имени министерства. Чиновники инцидент пока не прокомментировали.

Напомним, с 22 мая в Украине стартовал второй этап смягчения противокоронавирусных мероприятий. В Киеве заработал городской общественный транспорт, в том числе и метрополитен.

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