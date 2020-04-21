Ловят по всей области: полиция наказывает посетителей Святогорской лавры на Пасху

Святогорская лавра собрала на Пасху прихожан, вопреки закону / wikipedia.org

Правоохранительные органы по видео определяют личности людей, которые находились на Пасху в Свято-Успенской Святогорской лавре Донецкой области, чем нарушили закон, поскольку создали обстановку для вспышки коронавируса.

"Было до 350 человек. Это внутренне перемещенные лица из оккупированных территорий, проживающих на территории лавры, а также прихожане. Полиция соответствующим образом отреагировала", — рассказал председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко на селекторном совещании.

Кириленко подчеркнул, что в связи с экстренной ситуацией и эпидемией коронавируса в Украине силовики закрыли въезды и выезда из Донецкой области. Правоохранители устанавливают всех лиц, которые находились в лавре во время богослужения, с целью недопущения их выезда из региона и для дальнейшего прохождения этими людьми обсервации в пределах определенной территории.

Нарушители карантина будут наказаны в рамках действующего законодательства.

Как известно, в Святогорской лавре УПЦ МП в пасхальном богослужении приняли участие большое количество людей, при этом многие были без масок и игнорировали правило социальной дистанции. По данному факту полиция открыла уголовное производство.

Напомним, граждане в Святогорской лавре игнорировали правила социальной дистанции, многие были без защитных масок и перчаток. Священники также не выполняли правил карантина и вели богослужение как обычно.

Как ранее сообщалось, за последнюю неделю значительно возросла статистика заболеваемости коронавирусом в Украине – ежедневно МОЗ называет цифры, которые превышают 300.