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Экс-главный санитарный врач пояснил, можно ли выпускать заробитчан за границу

14 мая 2020, 22:17

Эксперт полагает, что коронавирус не так опасен для людей, как безденежье и голод.

Заробитчане
Заробитчане могут ехать на работу, несмотря на пандемию / УНИАН

Бывший главный санитарный врач Украины, кандидат медицинских наук Святослав Протас высказал мнение, что выезд заробитчан на работу за границу во время пандемии коронавируса не является дополнительным риском, поэтому запреты можно назвать абсолютно неоправданными.

"Риск людям умереть от голода намного больше. Фактически, риск заражения коронавирусом что за рубежом, что в Украине для этих людей - одинаков. Инфекции не имеют границ и коронавирус это наглядно продемонстрировал", - сказал он во время чата в Главреде.

По словам эксперта, на географию распространения Covid-19 выезд людей на заработки, разумеется, может повлиять. Однако не настолько это все существенно, чтобы отказываться от источника дохода для семьи.

"Это зависит от характера возбудителя, путей его передачи. Возможно, это минимизирует темпы распространения и географию заболеваемости, но в общем плане это не влияет на результат", - подытожил он.

Напомним, Протас сообщил, что для того, чтобы не допустить перехода китайского коронавируса в тяжелую форму, применяются неспецифические меры профилактики.

Ранее педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский поделился, что вероятность заражения коронавирусом из Китая и тяжесть заболевания прямо связаны с количеством вирусов, которые попали в организм. Врач отметил, что убийственную дозу вируса, в частности, можно подхватить в вагоне метро и в храме.

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