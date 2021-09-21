"Косит под больного": подозреваемого в убийстве 19-летней студентки из Львова признали невменяемым

Дарью Косенок нашли мертвой в конце марта / Фото facebook.com/SarvaUa

В конце марта во Львове нашли мертвой Дарью Косенок – 19-летнюю уроженицу Днепропетровской области, которая училась на втором курсе Львовского национального университета имени Ивана Франко. По подозрению в убийстве был задержан 20-летний Нестор Литвинчук родом из Житомирщины, с которым у девушки были романтические отношения, но потом они расстались.

По результатам судебно-психиатрической экспертизы фигуранта дела об убийстве признали невменяемым, но родные 19-летней жертвы уверены, что вероятный убийца Дарьи является симулянтом, передает ZAXID.NET.

Что известно об отношениях пары

Литвинчук и Косенок встречались с осени 2019 года. Пара даже приезжала к родителям девушки в Каменское (родители разведены и проживают отдельно). На маму девушки парень произвел положительное впечатление.

"Видела его один раз, когда он приезжал на автомобиле за дочкой. Невысокого роста, худенький, вел себя корректно, был спокоен и вежлив. Я доверяла своей дочери, а у них были серьезные отношения ", - рассказала мама Дарьи Анна.

Зато отец девушки Андрей Косенок заявил, что парень ему сразу не понравился. Он даже подозревал, что Нестор торгует наркотиками.

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Парень нигде официально не работал и не учился, но позволял себе жить на широкую ногу - по несколько месяцев жил в разных городах (Киеве, Одессе, Львове), где снимал недешевое жилье, арендовал автомобили.

"Даша рассказывала, что он занимался биткоинами, проводил курсы - учил людей, как зарабатывать на криптовалюте. У меня это вызвало сомнения. Он постоянно менял места жительства, тратил большие деньги на жилье - по 15 тыс. грн в месяц", - рассказал Андрей.

Молодые люди встречались около года. Когда Нестор начал проявлять неожиданную агрессию и слишком контролировать Дашу - она ​​решила разорвать с ним отношения.

"Они фактически разошлись осенью прошлого года. Но он продолжал ее преследовать, угрожал, что он совершит самоубийство, покончит с собой. Даша была очень сострадательная и добра, ее это беспокоило (...) Он на этом сыграл, выманил ее шантажом. Она хотела с ним расстаться по-человечески - поговорить [перед разрывом]. Он это понимал и сделал так, чтобы она не досталась никому", - считает Анна Косенок.

Задержание Нестора Литвинчука / Фото Нацполиции

К каким выводам пришла судебно-психиатрическая экспертиза

В рамках судебного расследования фигуранта обследовали во Львовской психиатрической больнице. Там ему поставили диагноз "полиморфное психотическое расстройство" (разновидность психоза).

В заключении экспертов-психиатров сказано, что подозреваемый "страдает временным болезненным расстройством" и, по утверждению врачей, не может осознавать значения своих действий и руководить ими.

В то же время родители убитой в диагноз Литвинчука не верят. По их мнению, Нестор всего лишь пытается избежать наказания. Как высказался отец студентки Андрей Косенок, парень якобы "косит под больного... но это все бред".

Теперь должна быть проведена новая независимая экспертиза. Родители жертвы говорят, что согласятся с ее выводами.

"Я уверена, что он может симулировать психическую болезнь", – считает женщина.

Ситуацию прокомментировала и мать фигуранта Анна Литвинчук. По ее словам, сын действительно психически болен. Она уверена, что не он совершил убийство, "а его болезнь".

К слову, когда подозреваемого задержали, парень сознался в содеянном.

Читайте также"Болен, но умен и хитер": на Луганщине сбежал маньяк, который убил лучшего друга и родную тетюОтметим, связь с Дарьей Косенок пропала 29 марта. А 31 числа студентку нашли мертвой в арендованной квартире на улице Лычаковской во Львове. На теле были множественные колото-резаные раны, по предварительным данным – от кухонного ножа.

По подозрению в убийстве был задержан ее бывший парень. Он скрывался в одном из хостелов курортного поселка Сходница. Тогда в полиции сообщили, что между злоумышленником и жертвой возник личный конфликт на почве ревности.

Девушка училась на втором курсе ЛНУ имени Ивана Франко на специальности "Персидский язык", была отличницей и мечтала стать переводчиком.

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