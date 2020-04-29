У Зеленского пояснили, почему защитные костюмы с Мрии продаются в Эпицентре

Защитные костюмы якобы везли с гуманитарной помощью для продажи / Фото: скриншот

Рейс самого большого в мире украинского самолета Мрия, который доставил в Украину гуманитарный груз в рамках борьбы с пандемией коронавируса, был наполовину бюджетным, но оплачивали его и коммерческие структуры.

"Все очень просто, как и говорил президент, этот самолет оплачивался не из государственного бюджета. Он оплачивался коммерческими структурами", – цитирует УП заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

По утверждению чиновника, гуманитарный груз был предназначен для больниц и прочих бюджетных учреждений, а коммерческий бизнесмены транспортировали для оптовой и розничной продажи.

Как ранее сообщалось, на самолете Мрия в рамках гуманитарной помощи, о которой много и часто говорил президент Владимир Зеленский, в Украину привезли защитные костюмы, которые теперь крупнейший торговый комплекс Эпицентр продает с поддельными сертификатами.

Напомним, нардеп Александр Герега (депутатская группа За Будущее) разослал письма мэру Киева Виталию Кличко и коллегам по Раде с предложением покупать медицинские товары (очень нужные в условиях пандемии коронавируса) в его компании Эпицентр.