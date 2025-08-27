Кот был в колонии 4,5 года: военный вернулся из плена РФ вместе с домашним любимцем

Военный пробыл в плену почти семь лет. Большинство этого времени с ним был кот Мишко.

https://glavred.info/ukraine/kot-byl-v-kolonii-4-5-goda-voennyy-vernulsya-iz-plena-rf-vmeste-s-domashnim-lyubimcem-10692935.html Ссылка скопирована

Военный вернулся из плена РФ вместе с домашним любимцем/ коллаж: Главред, фото: "Суспільне Полтава", "Новости Донбасса"

Кратко:

Украинский военный Станислав Панченко пробыл в плену почти семь лет

Когда его обменяли, он привез домой кота, который был с ним в бараке 4,5 года

Кот пережил длительный переезд без еды и воды и смог успешно добраться в Украину с владельцем

В Украину во время обмена пленными с Россией вернулся военнослужащий с Полтавщины Станислав Панченко. Защитник Украины провел в российском плену почти семь лет. Когда он возвращался домой, ему удалось привезти с собой кота Мишка, который жил с ним в бараке.

Как рассказывают "Суспільне" и "Новости Донбасса", Панченко присоединился к ВСУ в 2017-м году, когда ему было всего 18 лет. В плен он попал в январе 2019 года, и пробыл там почти семь лет. Последние 4,5 года вместе со Станиславом и другими украинскими заключенными жил кот Мишко. Когда 26-летний Станислав вернулся из плена, то ему удалось забрать кота домой.

видео дня

Панченко является самым младшим сыном в многодетной семье - он вырос вместе с четырьмя братьями и одной сестрой.

"Один из моих братьев ушел добровольцем в ВСУ еще в 2014 году и так служит до сих пор. Я тоже сам пошел в военкомат в июле 2017 года. Но, к сожалению, в январе 2019-го я попал в плен. А еще один наш братик пошел защищать Украину с началом полномасштабного вторжения и погиб 19 марта 2024 года. У него остались жена и двое детей", - рассказал Станислав о своей семье.

Станислав служил сначала на Луганщине, затем в Донецкой области. Он был наводчиком "Дашки" - пулемета ДШК.

В плен он попал 17 января 2019 года, когда он отправлялся на свой пост и наткнулся на диверсионно-разведывательную группу противника под оккупированной Горловкой в районе шахты "Южная". Какое-то время его держали в Донецком СИЗО. А после после так называемого суда в октябре 2019 года, наказание военный отбывал в 32-й Макеевской колонии.

"Меня приговорили к 17 годам лишения свободы по очень оригинальной статье "захват власти" и "обучение с целью захвата власти". Я простой солдат, оказывается, рвался к власти в "Донецкой народной республике", - пошутил бывший пленный.

После возвращения из плена Панченко будет проходить реабилитацию.

Но из плена он вернулся не сам, а с котом Мишкой, которого удалось вывезти с собой.

"Это уже был наш, можно сказать, домашний кот. Этого котенка наш "завхоз" - тоже осужденный, который по заданию администрации колонии выполняет различные хозяйственные функции, - принес к нам в барак совсем крошечным. На вид котенку было недели две. Это был не первый хвостатый в бараке. А вот всех бесхозных котов, когда их популяция в колонии начинает стремительно расти, по приказу администрации "завхозы" собирают в мешок и выбрасывают за территорию зоны. Если бы этого котенка "депортировали" за забор, как это периодически делают с его сородичами, он бы там самостоятельно не выжил. В общем "завхоз" его пожалел. А мы его выходили - выкормили, он вместе с нами спал..." - рассказал украинский воин.

Военный отметил, что они с другими заключенными договорились, что Мишка с собой заберет тот из них, кого обменяют первым. Они заказали тем осужденным, которые работают на швейном производстве, изготовление специальной сумки с уплотненными стенками и дном, чтобы доставить Мишка на волю с комфортом. Эту сумку надзиратели трижды изымали, но все-таки ее каждый раз удавалось вернуть обратно.

Панченко рассказал, что администрация колонии не возражала, чтобы кота вывезли за пределы исправительного учреждения. Во время перевозки Мишко вел себя спокойно. Сложнее было только тогда, когда военнопленных посадили в военно-транспортный самолет, ведь там всем пришлось сидеть на полу с заклеенными скотчем глазами и стянутыми за спиной пластиковой лентой руками.

"Мишко вел себя тихо всю дорогу до самого обмена - из сумки не вырывался и лишь изредка подавал голос. Самолет набили людьми очень плотно. И нас посадили так, что один человек сидел с раздвинутыми ногами, между которыми сидел другой. Сумка с котом оказалась у меня за спиной. Я чувствовал ее. Она была теплая и немного шевелилась. Я понимал, что Мишко жив", - отметил Панченко.

Дорога к месту обмена длилась почти сутки. При этом освобожденных из плена все это время не кормили, только давали воду. Станислав пытался напоить кота водой, но тот отказывался пить, потому что его укачало в дороге.

"Когда нас уже обменяли, то в госпиталь везли машинами скорой помощи. При посадке в скорую я на всякий случай предупредил персонал, что у меня в сумке кот. Они очень удивились: "Какой еще кот? Живой?!" Говорю: "Да, живой. Он также из колонии №32". Я открыл сумку и показал. Когда нас размещали в госпитале, я тоже предупредил персонал, что у меня кот, и поселил его с собой в палате. Соседи не возражали, а персонал, конечно, удивлялся и приходил посмотреть. В госпитале еды нам с котом, конечно, уже хватало...", - отметил Станислав.

Далее кота забрала мама Станислава. Дома у его мамы кот ведет себя спокойно и уже даже начал набирать вес.

Обмен военнопленными - последние новости

Как сообщал Главред, 24 августа Украина и Россия провели новый обмен пленными - стало известно, кто вернулся домой. Украина и РФ осуществили обмен пленными, в рамках которого домой вернулись десятки украинских военных и гражданских, которые находились в неволе с 2022 года.

В частности, сообщалось, что корреспондент информационного агентства УНИАН Дмитрий Хилюк вернулся домой из российского плена. По возвращении Хилюк рассказал о том, что происходило в плену. В плену у Дмитрия Хилюка ухудшилось состояние здоровья. Он впервые смог поговорить с родителями.

Также из российского плена освободили экс-мэра Херсона. Россияне еще в апреле 2022 года взяли в плен бывшего мэра Херсона Владимира Миколаенко. В плену он изменился до неузнаваемости.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред