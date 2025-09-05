Козырь в руках Трампа: Зеленский назвал главный рычаг давления на Путина

Если Владимир Путин будет медлить с переговорами, Украина рассчитывает на мощное давление США, подчеркнул Владимир Зеленский.

США могут больше давить на РФ, считает Владимир Зеленский / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Facebook, ОПУ

Президент Владимир Зеленский считает, что президент США Дональд Трамп недостаточно давит на Россию, чтобы заставить ее прекратить войну.

"Я не хочу давать Путину ни одного процента, чтобы можно было сказать, что из-за Украины мы не можем иметь мира", - подчеркнул он в интервью для программы The Rosenberg Report на TBN+.

Переговоры с Путиным

Глава украинского государства заявил, что поддержал все идеи Трампа - и переговоры в Турции, и требование о немедленном прекращении огня, и заключение мирного соглашения, и проведение трехсторонних или двусторонних переговоров. В то же время диктатор Путин всегда отказывается от всех этих шагов.

"Я еще раз повторяю, что Путин пытается отказаться от любых переговоров. Путин пытается купить паузу в санкционной политике... Пытается манипулировать, найти время, используя различные причины, почему Соединенные Штаты должны немного подождать, не оказывать такого давления. Путин является потенциальным лжецом... Для России США - это враг в любом случае. Они уважают силу, которой обладают Соединенные Штаты, но не ценности. ... Путин, Россия не уважают Соединенные Штаты ... Но боятся, очень боятся", - отметил он.

США недостаточно воздействуют на РФ

Также Зеленский сказал, что видит в президенте США человека, "который действительно может надавить на Путина, чтобы тот сел за стол переговоров и принес мир Украине и всем странам Европы". При этом он считает, что Трамп оказывает недостаточное давление на Москву.

"И президент Трамп знает мое мнение... Если Путин снова будет медлить с любыми переговорами о мире, мы действительно рассчитываем на мощное давление США на Россию. ... Недостаточно только санкций, недостаточно только оружия. Это должно быть сочетание санкций, оружия и политического давления президента Трампа на Путина", - пояснил он.

Как Трамп может надавить на Путина

При этом глава украинского государства указал, что если бы Трамп поддержал вступление Украины в НАТО, то это было бы важным фактором давления на Россию.

"Если (Путин, - ред.) не сядет за стол переговоров, то Трамп может предложить Украине НАТО немедленно. Даже те две страны, которые не очень поддерживали будущее членство Украины, посмотрят на Трампа и сразу поддержат решение Соединенных Штатов", - сказал он.

Отправка западных войск в Украину

Относительно готовности европейских союзников отправить свои войска в Украину для сдерживания России, президент отметил: "Некоторые страны уже готовы. Сейчас мы ведем реальные переговоры".

В то же время Зеленский добавил, что "есть страны, которые не имеют больших армий... и не могут предоставить войско, но могут дать противовоздушную оборону или оплачивать оружие, включая производство дронов".

Почему не сработал Будапештский меморандум

Также он раскритиковал Будапештский меморандум, который не предоставил никаких гарантий безопасности. "Это фигня, действительно... Мы отдали ядерное оружие... а взамен получили только бумажку, ничего конкретного, что могло бы нас реально защитить".

Украина не получила даже альтернативного оружия, добавил он. "Это было глупое решение, потому что мы ничего не получили... Мы получили ноль. Нет, не ноль - мы получили войну", - подчеркнул он.

Отказ Путина от переговоров: что говорят в ЦПД

Российский диктатор Владимир Путин не хочет завершать войну, поэтому он и является главной проблемой на пути мирного урегулирования, заявил глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

"И тут либо уже западная цивилизация начнет действовать жестко, причем не только против этого сырьевого придатка, но и против его хозяев с Глобального Юга, либо все будет продолжаться дальше", - написал он.

О персоне: Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

