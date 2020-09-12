Кравчук назвал главное условие своей поездки в ОРДЛО

Кравчук назвал условие поездки в ОРДЛО / УНИАН

Глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе, первый президент страны Леонид Кравчук выразил готовность поехать в ОРДЛО.

Об этом Кравчук рассказал в интервью радио Новое время.

Первый президент отметил, что предложение поехать на Донбасс он высказал в ходе последнего заседания ТКГ, созванного в связи с обострением ситуации возле населенного пункта Шумы.

"Была очень острая дискуссия, и я предложил российской стороне, что готов поехать в Шумы, если вместе со мной поедет руководитель российской делегации Борис Грызлов. Я прямого ответа не получил, но в ходе обсуждения присутствовавший [заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий] Козак cказал, что Россия не участвовала и не будет участвовать в таких поездках, потому что это ее не касается. Я сказал, что это позиция России и я не могу ее изменить, но, если возникнет такая необходимость (еще раз подчеркиваю: не ради какого-то имиджа или геройства), я точно готов поехать", – заявил Кравчук.

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