Кравчук назвал главное условие своей поездки в ОРДЛО

Первый президент предложил российской стороне совместную поездку на оккупированный Донбасс.
Глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе, первый президент страны Леонид Кравчук выразил готовность поехать в ОРДЛО.
Об этом Кравчук рассказал в интервью радио Новое время.
Первый президент отметил, что предложение поехать на Донбасс он высказал в ходе последнего заседания ТКГ, созванного в связи с обострением ситуации возле населенного пункта Шумы.
"Была очень острая дискуссия, и я предложил российской стороне, что готов поехать в Шумы, если вместе со мной поедет руководитель российской делегации Борис Грызлов. Я прямого ответа не получил, но в ходе обсуждения присутствовавший [заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий] Козак cказал, что Россия не участвовала и не будет участвовать в таких поездках, потому что это ее не касается. Я сказал, что это позиция России и я не могу ее изменить, но, если возникнет такая необходимость (еще раз подчеркиваю: не ради какого-то имиджа или геройства), я точно готов поехать", – заявил Кравчук.
Ситуация на Донбассе - о чем говорилось ранее:
- 11 сентября руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию военного конфликта на Донбассе Леонид Кравчук признался, что инспекция вблизи Шумов была отменена после обстрелов.
- 10 сентября боевики "ДНР" обстреляли украинские позиции под Горловкой у поселка Шумы, где должна была пройти совместная инспекция представителей СЦКК и ОБСЕ.
- 6 сентября боевики обстреляли украинские позиции и сорвали перемирие, длившееся 42-е сутки.
- 5 сентября главарь "ДНР" Денис Пушилин обвинил Украину в нарушении перемирия на Донбассе и приказал открыть огонь по позициям ВСУ под Горловкой в районе поселка Шумы уже 7 сентября.