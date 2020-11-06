Кравчук озвучил план Украины на случай, если Россия признает, что "хочет войны"

Глава украинской делегации в ТКГ призвал Россию совместно нарабатывать документ для достижения мира на Донбассе.
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Киев будет искать альтернативу Минским соглашениям в том случае, если Россия признается в том, что хочет войны.
В таком случае Украина будет искать другие форматы для урегулирования ситуации на Донбассе, передает РБК-Украина.
По словам Кравчука, что у специального представителя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау уже лежат украинский план по Донбассу и "дорожная карта" России.
"Не надо из нас делать болванчиков, мы не будем играть музыку на чужой свадьбе. Мы хотим мира в Украине - если вы хотите войны, то вы должны это сказать. И тогда мы будем искать другие форматы, другие влияния для того, чтобы все же мир в Украине наступил", - заявил глава украинской делегации в ТКГ.
При этом Кравчук добавил, что украинская делегация в ТКГ призывает Россию совместно работать, нарабатывать совместный документ для достижения мира на Донбассе.
Конфликт на Донбассе
- Глава делегации Киева в ТКГ Леонид Кравчук 3 ноября сделал заявление о том, что украинская сторона разработала новый план по урегулированию конфликта на Донбассе. В документе заложен четкий алгоритм, вследствие выполнения которого в регионе должен быть установлен мир.
- Согласно пунктам данного плана, в начале 2021 года нужно заключить договоренности о режиме перемирия на Донбассе. После этого из зоны конфликта должны быть выведены все незаконные вооруженные формирования и российские войска. Если все договоренности будут соблюдены, в марте 2021 года в ОРДЛО пройдут местные выборы.
- Министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников считает, что вывод иностранных войск из ОРДЛО должна обеспечить Россия.
- В Кремле подвергли критике инициативу Киева. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, предложение Украины по проведению выборов после вывода войск и передачи границы не соответствует алгоритму Минских соглашений.