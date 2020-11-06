Кравчук озвучил план Украины на случай, если Россия признает, что "хочет войны"

Леонид Кравчук / Главред

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Киев будет искать альтернативу Минским соглашениям в том случае, если Россия признается в том, что хочет войны.

В таком случае Украина будет искать другие форматы для урегулирования ситуации на Донбассе, передает РБК-Украина.

По словам Кравчука, что у специального представителя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау уже лежат украинский план по Донбассу и "дорожная карта" России.

"Не надо из нас делать болванчиков, мы не будем играть музыку на чужой свадьбе. Мы хотим мира в Украине - если вы хотите войны, то вы должны это сказать. И тогда мы будем искать другие форматы, другие влияния для того, чтобы все же мир в Украине наступил", - заявил глава украинской делегации в ТКГ.

При этом Кравчук добавил, что украинская делегация в ТКГ призывает Россию совместно работать, нарабатывать совместный документ для достижения мира на Донбассе.

Конфликт на Донбассе