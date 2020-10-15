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Кравчук прокомментировал шумиху вокруг опроса Зеленского

15 октября 2020, 15:26

Руководитель украинской делегации в ТКГ высказался насчет резонанса вокруг объявленного президентом опроса 25 октября.

Кравчук
Леонид Кравчук / УНИАН

Вопросом по поводу свободной экономической зоны (СЭЗ) на Донбассе для Всеукраинского опроса 25 октября президент Зеленский желает не просто добиться установления мира в этом регионе, но и найти пути развития ситуации после окончания военных действий.

Об этом сообщает портал ТСН со ссылкой на комментарий президента Украины в 1991-1994 годах и руководителя украинской делегации в ТКГ на переговорах в Минске Леонида Кравчука.

Он рассказал, что ранее в Донецкой области уже внедрялся пилотный проект по СЭЗ, но тогда начинание было признано неудачным.

Говоря о военном конфликте на Донбассе Кравчук признался, что даже приблизительно не представляет, какое количество денег и времени нужно, чтобы разрушенный регион по-настоящему восстановить и сделать полностью пригодным для жизни людей.

"Я поддерживаю саму идеологию СЭЗ, как и вообще поддерживаю то, что Зеленский хочет знать мнение людей. Я считаю, что президент имеет право знать мнение людей по важным вопросам политической, экономической, социальной жизни Украины", — заявил Кравчук.

Руководитель украинской делегации в ТКГ уточнил, что раз опрос не несет юридических последствий, то он не обязателен к выполнению властями. А как его результаты будет использовать или не использовать официальный Киев ‒ это уже вопрос к чиновникам.

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Опрос Зеленского 25 октября - что было ранее:

  • Владимир Зеленский 13 октября сообщил, что в Украине в день проведения местных выборов 2020 – 25-го – также проведут всеукраинский опрос.
  • Президент добавил, что украинцам предложат ответить на пять вопросов, однако не назвал их.

Позже Зеленский раскрыл два вопроса:

  1. "Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?";
  2. "Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны".

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