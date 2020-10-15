Кравчук прокомментировал шумиху вокруг опроса Зеленского

Руководитель украинской делегации в ТКГ высказался насчет резонанса вокруг объявленного президентом опроса 25 октября.
Вопросом по поводу свободной экономической зоны (СЭЗ) на Донбассе для Всеукраинского опроса 25 октября президент Зеленский желает не просто добиться установления мира в этом регионе, но и найти пути развития ситуации после окончания военных действий.
Об этом сообщает портал ТСН со ссылкой на комментарий президента Украины в 1991-1994 годах и руководителя украинской делегации в ТКГ на переговорах в Минске Леонида Кравчука.
Он рассказал, что ранее в Донецкой области уже внедрялся пилотный проект по СЭЗ, но тогда начинание было признано неудачным.
Говоря о военном конфликте на Донбассе Кравчук признался, что даже приблизительно не представляет, какое количество денег и времени нужно, чтобы разрушенный регион по-настоящему восстановить и сделать полностью пригодным для жизни людей.
"Я поддерживаю саму идеологию СЭЗ, как и вообще поддерживаю то, что Зеленский хочет знать мнение людей. Я считаю, что президент имеет право знать мнение людей по важным вопросам политической, экономической, социальной жизни Украины", — заявил Кравчук.
Руководитель украинской делегации в ТКГ уточнил, что раз опрос не несет юридических последствий, то он не обязателен к выполнению властями. А как его результаты будет использовать или не использовать официальный Киев ‒ это уже вопрос к чиновникам.
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Опрос Зеленского 25 октября - что было ранее:
- Владимир Зеленский 13 октября сообщил, что в Украине в день проведения местных выборов 2020 – 25-го – также проведут всеукраинский опрос.
- Президент добавил, что украинцам предложат ответить на пять вопросов, однако не назвал их.
Позже Зеленский раскрыл два вопроса:
- "Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?";
- "Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны".