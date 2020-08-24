Кравчук рассказал о том, может ли Украина потерять независимость

Леонид Кравчук / Главред

Никакому агрессору не удастся победить Украину и вогнать ее в рабское положение.

Об этом сообщает портал Сегодня со ссылкой на интервью первого президента (1991-1994) Леонида Кравчука.

"Взвешивая все плюсы и минусы, учитывая то, что за 30 лет в Украине выросли люди с философией большого уважения к себе. Это не советы, которые говорили, что делать, а все говорили "слушаемся!". Выросли новые люди, с новой философией, которые никогда не дадут себя в обиду. Война, которая началась на Донбассе, когда мы видели, что войско уже не может справиться, что произошло? Добробаты, люди взяли оружие и пошли защищать свою землю. Учитывая все это, я скажу: никогда уже никому не удастся победить Украину, поставить ее в рабское положение", ‒ заявил он.

Кравчук считает, что Кремль все же не решится на прямую агрессию против Украины.

"Скажу больше. Представим себе, что вдруг русская армада пошла на Украину и захватила. Сейчас у России есть проблемы удерживать даже Крым. Экономика России не так звучит, как они подают ее, мы это хорошо знаем. А представьте себе, удерживать Украину? Каждый квадратный метр земли горел бы под оккупантом. И вместе с ним сгорел бы и оккупант. Думаю, что они не настолько примитивные и придурковатые, что могли даже об этом думать", ‒ подытожил он.

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Напомним, ранее Леонид Кравчук заявлял ‒ в Верховной Раде нет голосов для изменения Конституции Украины (как того добивается Россия согласно Минским договоренностям в редакции 2015 года).