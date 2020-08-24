Кравчук рассказал, помогут ли Минские соглашения добиться мира на Донбассе

Леонид Кравчук / УНИАН

Большие проблемы с достижением мира на Донбассе вызваны тем, что официальный Киев не спешит выполнять Минские соглашения.

Об этом в интервью Дмитрию Гордону рассказал руководитель украинской делегации на переговорах в Минске Леонид Кравчук.

Есть одно обстоятельство. Если мы будем делать шаги сегодня и аргументы будут на нашей стороне - это не будут говорить ни Германия, ни Франция, ни другие страны. Сегодня они говорят - все должны выполнять решения, подписанные в Минске. И Украина в том числе. [...] Он [документ о Минских соглашениях - Главред] - дал возможность той же России (или ОРДЛО) сказать - а Вы не выполняете. Вот тут главная тема, вот тут главный вопрос", - заявил он.

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Напомним, ранее Леонид Кравчук рассказал о том, может ли Украина потерять независимость.