Кравцов и Родненков вышли на связь: где находятся белорусские оппозиционеры

Иван Кравцов и Антон Родненков пообещали дать пресс-конференцию.
Приехавшие из Беларуси оппозиционные политики Иван Кравцов и Антон Родненков находятся в Киеве.
Они вышли на связь с Координационным советом белорусской оппозиции, сообщает пресс-служба совета в Telegram.
Кравцов и Родненков сообщили, что они в безопасности и чувствуют себя нормально.
В то же время по данным Telegram-канала PavlovskyNews, Кравцов и Родненков пробыли на украинской границе около 10 часов, передвигаясь на автомобиле марки BMW.
Пункт пропуска Александровка на границе Украины и Беларуси, который пересекали оппозиционеры, находится в Чернобыльской зоне отчуждения.
Кравцов и Родненков подчекнули в комментарии, что у них с собой нет телефона и как будут готовы – пообщаются с прессой.
- 8 сентября, Марию Колесникову и ее соратников Антона Родненкова и Ивана Кравцова пытались выдворить на территорию Украины. Родненков и Кравцов успешно пересекли белорусско-украинскую границу.
- Марию Колесникову задержали. По предварительной информации, ее не смогли отправить в Украину по той причине, что она порвала свой паспорт.
Автор: Алексей Тычина