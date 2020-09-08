Кравцов и Родненков вышли на связь: где находятся белорусские оппозиционеры

Иван Кравцов и Антон Родненков / Euroradio

Приехавшие из Беларуси оппозиционные политики Иван Кравцов и Антон Родненков находятся в Киеве.

Они вышли на связь с Координационным советом белорусской оппозиции, сообщает пресс-служба совета в Telegram.

Кравцов и Родненков сообщили, что они в безопасности и чувствуют себя нормально.

В то же время по данным Telegram-канала PavlovskyNews, Кравцов и Родненков пробыли на украинской границе около 10 часов, передвигаясь на автомобиле марки BMW.

Пункт пропуска Александровка на границе Украины и Беларуси, который пересекали оппозиционеры, находится в Чернобыльской зоне отчуждения.

Кравцов и Родненков подчекнули в комментарии, что у них с собой нет телефона и как будут готовы – пообщаются с прессой.