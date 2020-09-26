Крушение Ан-26: патриарх Кирилл обратился к Зеленскому, а Лукашенко отметился странным соболезнованием

Место авиакатастрофы под Харьковом / УНИАН

Глава РПЦ патриарх Кирилл выразил соболезнования президенту Украины Владимиру Зеленскому и митрополиту УПЦ МП Онуфрию в связи с гибелью людей в авиакатастрофе возле Чугуева в Харьковской области.

Об этом сообщает пресс-служба РПЦ.

"Болью в моем сердце отозвалась трагическая весть об авиакатастрофе в Харьковской области, в которой погибли и получили тяжелые травмы курсанты и военнослужащие украинской армии.

Примите мои искренние соболезнования в связи с произошедшей трагедией. Глубоко сопереживая родным и близким погибших, молюсь об утешении скорбящих и скорейшем исцелении раненых", - говорится в соболезнованиях, адресованных Зеленскому.

Также со словами скорби Кирилл обратился и к предстоятелю УПЦ МП митрополиту Онуфрию.

"С глубокой скорбью узнал о произошедшей в Харьковской области авиакатастрофе. Прошу Вас передать мои искренние соболезнования родным и близким погибших, а также всем, кого коснулось это несчастье", - говорится в соболезновании.

/ patriarchia.ru

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Отметим, что президент Беларуси Александр Лукашенко также направил соболезнование в связи с крушением самолета Ан-26, в Харьковской области, в результате которого погибли 26 курсантов ВСУ.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы белорусского президента.

Лукашенко подчеркнул, что это известие в Беларуси воспринято с большой скорбью и болью.

"От всего белорусского народа и себя лично выражаю искренние соболезнования и слова поддержки братскому народу Украины, родным и близким погибших", - говорится в соболезновании.

Обратим внимание, что адресат соболезнования, которое направил Лукашенко, не указан.

/ president.gov.by