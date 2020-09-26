Крушение Ан-26: патриарх Кирилл обратился к Зеленскому, а Лукашенко отметился странным соболезнованием

Патриарх Кирилл выразил соболезнования Владимиру Зеленскому в связи с авиакатастрофой в Харьковской области.
Глава РПЦ патриарх Кирилл выразил соболезнования президенту Украины Владимиру Зеленскому и митрополиту УПЦ МП Онуфрию в связи с гибелью людей в авиакатастрофе возле Чугуева в Харьковской области.
Об этом сообщает пресс-служба РПЦ.
"Болью в моем сердце отозвалась трагическая весть об авиакатастрофе в Харьковской области, в которой погибли и получили тяжелые травмы курсанты и военнослужащие украинской армии.
Примите мои искренние соболезнования в связи с произошедшей трагедией. Глубоко сопереживая родным и близким погибших, молюсь об утешении скорбящих и скорейшем исцелении раненых", - говорится в соболезнованиях, адресованных Зеленскому.
Также со словами скорби Кирилл обратился и к предстоятелю УПЦ МП митрополиту Онуфрию.
"С глубокой скорбью узнал о произошедшей в Харьковской области авиакатастрофе. Прошу Вас передать мои искренние соболезнования родным и близким погибших, а также всем, кого коснулось это несчастье", - говорится в соболезновании.
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Отметим, что президент Беларуси Александр Лукашенко также направил соболезнование в связи с крушением самолета Ан-26, в Харьковской области, в результате которого погибли 26 курсантов ВСУ.
Об этом идет речь в сообщении пресс-службы белорусского президента.
Лукашенко подчеркнул, что это известие в Беларуси воспринято с большой скорбью и болью.
"От всего белорусского народа и себя лично выражаю искренние соболезнования и слова поддержки братскому народу Украины, родным и близким погибших", - говорится в соболезновании.
Обратим внимание, что адресат соболезнования, которое направил Лукашенко, не указан.
- Вечером 25 сентября в Харьковской области вблизи Чугуева потерпел крушение военный самолет Ан-26, на борту которого находились 27 человек - военные летчики и курсанты университета Воздушных сил им. Кожедуба.
- На месте катастрофы сразу нашли тела 22 погибших, утром сегодня - еще одного, в полдень – еще двоих. Двое с травмами были госпитализированы. Утром один из госпитализированных умер.
- Следователи ГБР открыли производство по факту нарушения правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 Уголовного кодекса Украины).
- Министр обороны Андрей Таран заявил, что, согласно предварительным данным, причиной катастрофы самолета стало то, что он зацепился крылом за землю. Ан-26 был 1977 года производства. На нем осуществлялись тренировочные полеты.
- Президент Владимир Зеленский объявил сегодня в Украине день траура для почтения памяти погибших летчиков и курсантов.