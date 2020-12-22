Кулинарная зрада: в популярном ресторанном гиде назвали борщ "русским супом"

Борьба Украины и России за право первородства в вопросе борща вышла на новый уровень.
Составители самого известного и авторитетного ресторанного гида-справочника Мишлен отнесли борщ к блюдам русской кухни и рассказали, как отправляли специалистов в Москву ради оценки его вкусовых качеств.
Об этом говорится в электронной версии Красного гида Мишлен. Специалисты утверждают, что они приехали в Москву, чтобы оценить русское кулинарное наследие. Они похвалили новые тенденции среди поваров в России и назвали борщ одним из самых знаменитых местных супов.
"Российская кулинарная сцена за последние тридцать лет стала свидетелем появления некоторых новых тенденций, которые воплотили в жизнь талантливые повары. Они стараются подчеркнуть качество местных продуктов: владивостокского камчатского краба, бородинского хлеба, палтуса из Мурманска и сметаны для приготовления бефстроганова. Они также отмечают овощи и ароматные травы, которые придают живой и неповторимый вкус любимым первым блюдам гурманов ‒ борщу или рассольнику", ‒ говорится в Красном гиде.
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Напомним, ранее Главред сообщал:
- В Украине официально назвали борщ отечественным национальным блюдом.
- По словам телеведущего и кулинара Евгения Клопотенко, он будет добиваться включения блюда в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как традиционно украинского.