Легенда обороны Ирпеня: 28-летний защитник Украины двумя выстрелами из РПГ остановил полсотни врагов

Игорь Дикун получил звание Героя Украины за оборону Ирпеня / Фото facebook.com/Trush.Volodymy

28-летний украинский разведчик Игорь Дикун остановил полсотни российских оккупантов двумя выстрелами из ручного противотанкового гранатомета. Таким образом, защитник Украины ликвидировал один из самых тяжелых прорывов на ирпенском фронте и стал легендой обороны города в Киевской области.

Бои за Ирпень стали определяющими в обороне Киева. В конце марта, когда войска РФ предприняли последние отчаянные попытки взять Ирпень и прорвали оборону, город удалось удержать благодаря невероятному героизму наших воинов, среди которых и младший лейтенант Игорь Дикун, передает ТСН.

Игорь Дикун - что о нем известно

28-летний Игорь Дикун - уроженец городка Борщев Тернопольской области. Он стал на защиту Родины еще в 2014 году во время аннексии Крыма и первых боев на Донбассе. Тогда Игорь был студентом третьего курса юрфака университета МВД. Он взял академический отпуск и вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

События 2014-го военный считает самой тяжелой войной.

"Против танков воевали не только со стрелковым оружием, но и с теми старыми аккумулятивными гранатами. Это еще оружие времен Второй мировой. Сейчас гораздо лучше ситуация", – признался Дикун.

Его главный бой в Ирпене весной 2022-го решило то же советское оружие – из противотанкового гранатомета РПГ-7 он остановил две машины российского десанта.

По его словам, 24 марта захватчикам удалось прорвать оборону и создать угрозу оцепления.

"Противник давил и с соседней улицы сверху, и с нижней, и вышли будто бы клещи. Все подразделения, а это 60 человек, оказались бы здесь зажатыми", – рассказал военнослужащий.

Игорь Дикун стал на защиту Родины еще в 2014 году / Фото armyinform.com.ua

Первоочередной задачей стало уничтожить технику. Первую цель Дикун только подбил. Оккупанты спрятали поврежденную боевую машину и уже позже молодой боец выследил и добил ее. А вот вторая десантная машина врага под прикрытием пехоты прорвалась дальше, Игорю с командой пришлось ее преследовать, перепрыгивая заборы. Взяв очередной барьер, воин наткнулся на вражеского пулеметчика.

"Он меня наблюдал, но принял за своего, польский однострой однотонный с их цифрой, поэтому он не среагировал", – рассказал Игорь.

Далее последовал второй точный выстрел. Военный выскочил на перекресток и ударил по БМД и прикрывавшей ее вражеской пехоте из РПГ-7. Когда возвращался, была обратная стрельба из автомата. Игорь получил ранение. Побратим воина "Дракон" в разгар боя перевязал ему раны.

Игорь Дикун был ранен при обороне Ирпеня / Фото armyinform.com.ua

Свои последние часы в Ирпене Дикун помнит плохо. У него была контузия, лопнула барабанная перепонка, два пулевых: касательное ранение плеча и сквозное - ноги. Тогда украинских раненых переносили в лес, а затем эвакуировали в сторону Киева.

Игорь Дикун был удостоен звание Героя Украины / Фото facebook.com/Trush.Volodymy

Фото facebook.com/Trush.Volodymy

Через два дня Игорь Дикун узнал, что за оборону Ирпеня ему присвоена самая высокая награда – звание Героя Украины.

Как сообщал Главред, президент присвоил посмертное звание Героя Украины инженеру отдельного батальона матросу Виталию Скакуну. Сапер взорвал вместе с собой Генический автомобильный мост, чтобы остановить врага.

Также Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении статуса городов-героев тем городам, которые больше всего пострадали от российских захватчиков.

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