"Это можно на своей кухне": Кравчук жестко раскритиковал депутатов в Раде

Леонид Кравчук / УНИАН

Бывший президент Украины Леонид Кравчук высказал мнение во время торжественного заседания Верховной Рады, посвященному 30-летию принятия декларации о государственном суверенитете Украины, что народные депутаты ведут себя крайне отрицательно и недостойно.

Замечание нардепам Кравчук сделал непосредственно во время мероприятия, которое состоялось в зале парламента.

"Я обращаюсь к вам с большой просьбой: остановить расшатывание маховика вражды в обществе и в самой Верховной Раде", – сказал он.

По словам политика. Депутаты ищут более короткий путь к власти через популизм и "всяческие безобразия".

Читайте такжеКравчук откровенно высказался о Зеленском и кризисе"Со стороны это выглядит чрезвычайно сложно: я не хочу употреблять более крепкое слово", – отметил первый президент.

Кравчук добавил, что работал "в системах разной власти и видел все, но никогда никому публично не было разрешено опускаться ниже ватерлинии".

"Это можно у себя дома, на своей кухне, но не на государственном уровне", – отметил он.

Напомним, во время заседания Рады Владимир Зеленский публично заявил, что Украина уже на протяжении шести лет борется с военной агрессией России и делает все возможное для того, чтобы в государстве наступил мир.

Тем временем Верховная Рада официально назначила проведение местных выборов на территории Украины на 25 октября 2020 года.