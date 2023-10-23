"Лезут, как бешеные": оккупанты большими силами начали штурм важного города

Россияне не оставляют попыток захватить город Авдеевка Донецкой области. По словам главы ВГА города, враг возобновил штурмовые действия.

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Оккупанты большими силами начали штурм важного города / Коллаж Главред, Минобороны РФ, deepstatemap

Председатель Авдеевской военно-гражданской администрации, Виталий Барабаш, отметил, что российские силы несут значительные потери во время штурмов. Об этом он заявил в эфире телемарафона.

Виталий Барабаш подчеркнул, что за последние сутки были ожесточенные бои и немало обстрелов и авиационных бомбардировок.

"Стрелецкие бои не утихают круглосуточно. Россияне бросают большие силы с пехотой и бронетехникой, потери в них сумасшедшие, но это их не останавливает, штурмы продолжаются. Лезут как бешеные, десятками ложат и через некоторое время идут снова. Их очень много", — сказал он. Барабаш. видео дня

Он также добавил, что в последние дни враг стал применять меньше бронетехники из-за повышения влажности.

Наступление на Авдеевку

Напомним, как ранее сообщал Главред , РФ перебрасывает дополнительные силы на Авдеевское направление, несмотря на постоянные проблемы с фронтальными механизированными атаками и неудачу новой попытки наступления 19-20 октября.

В то же время полковник Петр Черник рассказал, что Вооруженным силам Украины крайне важно в стратегическом плане удерживать Авдеевку. Это город важной значимости для Украины.

Также потери России в войне против Украины увеличились на 90% - из-за штурмов, которые армия оккупантов проводят в районе Авдеевки. Об этом говорится в сообщении разведки Минобороны Великобритании.

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