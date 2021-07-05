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"Ловушка для Украины с Европой": Зеленский обрушился с критикой на Северный поток-2

5 июля 2021, 11:46
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Президент Украины считает, что вся Европа должна объединяться, для того, чтобы противодействовать энергетической угрозе, которая исходит от России.

Зеленский
Владимир Зеленский / УНИАН

Украинский президент Владимир Зеленский в очередной раз выступил против строительства газопровода "Северный поток-2" и назвал российский проект "ловушки безопасности, как для Украины, так и для Европы". Об этом он сказал в рамках форума Украина 30.

"Это прямая ловушка безопасности для всех. Нужно и в дальнейшем противодействовать реализации этого проекта. Вся Европа должна объединяться, чтобы противодействовать этой энергетической угрозе", − заявил Зеленский.

До того министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявлял − Берлин работает над тем, чтобы Украина осталась транзитером газа после запуска газопровода Северный поток-2. И власти Германия не желают, чтобы Украина осталась без солидных доходов от транзита российского газа.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с американской делегации в Киеве призвал США и Евросоюз остановить запуск российского газопровода Северный поток-2. По его словам, работа трубопровода будет нести угрозу национальной безопасности украинского государства.

Министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что согласно данным разведки, Россия после достройки первой нитки СП-2 может пойти на провокации против Украины.

Владимир Зеленский новости Украины
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