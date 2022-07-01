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Лукашенко может отказаться от войны: как это ударит по России - Золотарев

1 июля 2022, 02:05

Россия также могла бы использовать военно-промышленный комплекс Беларуси.

Путин, Лукашенко, Золотарев
Путин, Лукашенко, Золотарев / УНИАН, Reuters

Отказ Беларуси от вступления в войну не создаст критичную ситуацию для России. Мобилизационный ресурс Беларуси не является большим. Об этом интервью Главреду рассказал политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

"На вооружении белорусской армии более тысячи танков Т-72, из них современных модернизированных - всего 10-15%. Все остальное - это та техника, которая нуждается в приведении к современным стандартам. Но мы видим, что Россия снимает с консервации и гонит в Украину технику 50-летней давности. Запасов старых вооружений у Путина и без Беларуси хватает", - сказал Андрей Золотарев.

Эксперт считает, что Беларусь могла бы помочь России с боеприпасами. В РФ обнаружился дефицит снарядов 122 мм для САУ "Гвоздика" и для гаубиц Д-30.

Кроме того, Россия также могла бы использовать военно-промышленный комплекс Беларуси.

"У Беларуси была неплохая оборонка: оптика, возможности предприятий в сфере радиотехники и электроники. Поэтому Беларусь Путину нужна: это более-менее развитая индустриальная страна по меркам других соседей России, у Беларуси все-таки развита промышленность", - добавил Золотарев.

Но стоит помнить, что прямое участие Беларуси в войне для режима Лукашенко может иметь самые негативные последствия.

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Напомним, Золотарев сообщал о том, что Путин всячески пытается втянуть Лукашенко в войну против Украины. Он даже может устроить провокации. Эксперт не исключает, что российский спецназ переоденется в украинскую форму и "учудит что-то на территории Беларуси".

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