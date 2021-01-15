Ляшко признался, почему Украина "пасет задних" в получении вакцины

Ляшко рассказал о трудностях в получении вакцины / УНИАН

Главный санврач Украины Виктор Ляшко пояснил, почему наша страна "пасет задних" в вопросе получения долгожданной вакцины от коронавируса.

По словам Ляшко, все дело в том, как работает рынок, пишет LB.ua

"Тот, кто пережил на более-менее высокой должности февраль, март и апрель 2020-го, прекрасно понимает, как работают международные договора в условиях ЧС. Они просто не работают", - говорит Ляшко.

Он напомнил, что Украина заключила контракты и получила гарантии поставки тест-систем "Джин Експерт", но даже спустя почти год их не получила.

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Что касается вакцинации за рубежом, то, по его словам, она началась в тех странах, которые инвестировали в разработку вакцин еще на 1-2 фазах клинических испытаний.

Ляшко уточнил, что Sinovac приглашал Украину брать участие в клинических испытаниях и Минздрав поддерживал эту инициативу.

"Но производитель должен был собрать определенный пакет документов. Они его не собрали и ушли в Бразилию. Обязать их мы не можем", - подчеркнул он.

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