Ляшко признался, почему Украина "пасет задних" в получении вакцины

Sinovac приглашал Украину брать участие в клинических испытаниях и Минздрав поддерживал эту инициативу.
Главный санврач Украины Виктор Ляшко пояснил, почему наша страна "пасет задних" в вопросе получения долгожданной вакцины от коронавируса.
По словам Ляшко, все дело в том, как работает рынок, пишет LB.ua
"Тот, кто пережил на более-менее высокой должности февраль, март и апрель 2020-го, прекрасно понимает, как работают международные договора в условиях ЧС. Они просто не работают", - говорит Ляшко.
Он напомнил, что Украина заключила контракты и получила гарантии поставки тест-систем "Джин Експерт", но даже спустя почти год их не получила.
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Что касается вакцинации за рубежом, то, по его словам, она началась в тех странах, которые инвестировали в разработку вакцин еще на 1-2 фазах клинических испытаний.
Ляшко уточнил, что Sinovac приглашал Украину брать участие в клинических испытаниях и Минздрав поддерживал эту инициативу.
"Но производитель должен был собрать определенный пакет документов. Они его не собрали и ушли в Бразилию. Обязать их мы не можем", - подчеркнул он.
Украинская вакцина от коронавируса – о чем сообщалось ранее:
- Потенциальная украинская вакцина от коронавируса успешно прошла новое испытание. Как сообщил 26 октября министр здравоохранения Украины Максим Степанов, украинская разработка полностью нейтрализовала коронавирус в организме человека.
- 22 октября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что украинские ученые и медики закончили доклиническую фазу испытаний вакцины от коронавируса Covid-19. Причем она имеет хорошие перспективы использования.
- 22 октября один из разработчиков вакцины, президент компании DiaPrep System Inc. Михаил Фаворов заявил, что украинские медики получат рабочий препарат уже через девять-двенадцать месяцев.