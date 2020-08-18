Ляшко рассказал, как будут работать учителя во время коронавирусного карантина

Ляшко рассказал, как будут работать учителя в оранжевой зоне карантина / УНИАН

Главный государственный санитарный врач и заместитель руководителя Министерства здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что учителя будут преподавать в защитном щитке в школах "оранжевой" зоны коронавирусного карантина.

Об этом он заявил в рамках конференции Образование в условиях пандемии: как организовать учебный год 2020-2021.

"В "оранжевой" зоне мы дадим рекомендации учителям все же надевать защитный щиток, который, будучи прозрачным, позволяет передавать эмоции", ‒ заявил Ляшко.

В то же время учителям в "зеленой" зоне карантина будет не обязательно носить маску во время занятий.

Кроме того, Ляшко отметил ‒ учителей, температура тела которых будет выше 37,2 градуса, не пропустят в школу.

Также чиновник рассказал ‒ Минздрав предлагает начинать уроки в разное время для разных возрастных групп, чтобы минимизировать контакты учащихся между собой. Учителей обяжут спрашивать у учащихся об их самочувствии ‒ чтобы в случае чего выявить симптомы коронавируса.

Ляшко также отметил ‒ в школах, которые расположены в "красной" зоне карантина, будет временно введено онлайн-обучение.

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Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил - местные выборы в Украине, которые назначены на 25 октября, могут отменить, если 50% территории страны окажется в "красной" зоне карантина.