Второй этап скандальной медреформы: Степанов назвал ключевую дату

Финансирование системы здравоохранения будет идти через НСЗУ / Фото: УНИАН

С 1 июня этого года должен состояться перезапуск второго этапа медицинской реформы, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Реформа продолжается. Никто ничего не останавливал. Нам надо сделать переформатирование, исходя из украинских реалий, чтобы не допустить ни закрытия медицинских учреждений, ни увольнения медицинских работников, чтобы подготовить все эти больницы, действительно их оптимизировать там, где это необходимо, и чтобы достичь основной цели, ради чего была начата эта реформа", - подчеркнул он в интервью ТСН.

По словам главы Минздрава, все финансирование будет идти через Национальную службу здоровья Украины. При этом планируют сделать изменения в тарифах, чтобы профинансировать больницы на прошлогоднем уровне и чтобы эти медучреждения нет закрылись.

Читайте также"Медреформу писали экономисты": врач забила тревогу из-за коронавируса"Я думаю, что мы это успеем сделать уже с 1 июня. Сейчас готовятся соответствующие изменения в нормативно-правовых документов", - заверил Степанов.

Он уточнил, что с 1 июня должно быть изменено финансирование экстренной медицинской помощи. Для этого должны быть и соответствующие коэффициенты корректировки, которые помогут улучшить качество работы.

Министр здравоохранения добавил, что пакеты по инсультам, инфарктам и COVID-19 будут оплачиваться больницам дополнительно.

"Дополнительно. Да, там отдельный пакет. Это такая рабочая модель. А дополнительно - то, что я перечислил", - резюмировал Степанов.

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Напомним, ранее Степанов заявил о том, что медицинская реформа, разработанная бывшей главой МОЗ Ульяной Супрун, не адаптирована к украинским реалиям, а ее второй этап провоцировал абсолютное разрушение нескольких служб.